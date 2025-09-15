“Hacen lo que se les da la gana”: la chef Belén hace fuerte llamado de atención en MasterChef

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 cerraron un ciclo más en la cocina más importante del país por lo que los chefs manifestaron su inquietud por seguir observando errores en los platillos que degustan.

Sin embargo, durante el más reciente reto de eliminación, los jueces hicieron fuertes llamados de atención al percatarse de fallas comunes que, según sus comentarios, ya no se deberían cometer en tal punto de la competencia.

La chef Belén hace llamado de atención en MasterChef

Los cinco participantes en riesgo se enfrentaron a un tenso reto de eliminación en el que el objetivo era presentar un plato libre bajo los condimentos que el desafío exigía. Pese a que todos los participantes tuvieron ventajas y beneficios, durante el reto, no todos obtuvieron los mejores resultados.

Este fue el caso del humorista Pichingo, pues, aunque presentó una cazuela de fríjoles que se llevó los halagos por parte de los jueces, recibió fuertes críticas al no haber agregado un huevo en su preparación. Así mismo, Claudia Bahamón le recordó que, mientras se encontraba en la cocina, ella le sugirió añadir un huevo pochado para subir la calidad de su platillo.

No obstante, durante la degustación, el humorista manifestó que esta proteína no era necesaria ya que en su tierra natal no se consumía de dicha forma.

Ante las explicaciones del humorista, el actor Ramiro Meneses manifestó que dichos comentarios no eran porque sí ya que si le daban una sugerencia debía acatarla, pues, según su concepto, el huevo aporta un nuevo sabor en el plato.

Por su parte, la chef Belén tampoco se quedó atrás en las críticas ya que, aunque no hizo comentarios extras sobre la ausencia del huevo en su plato, explicó sentirse desconcertada con la presentación de su plato. Por esto, exaltó que varios de los cocineros “reciben consejos, pero resultan haciendo lo que se les da la gana”.

Carolina Sabino comete un error en el reto de eliminación

Por otro lado, los fuertes comentarios no solo fueron dirigidos hacia Pichingo ya que la actriz Carolina Sabino tuvo serios inconvenientes con su salsa, pues los chefs manifestaron que su sabor era desagradable.

Así mismo, recalcaron que su preparación tenía toques dulces, de modo que, la mujer señaló estar confundida al no recordar cuál de los ingredientes que agregó pudo haber dado dicha consistencia y sabor.