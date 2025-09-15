CANAL RCN
¿Cuánto dinero generó Bad Bunny con su residencia en Puerto Rico?

El puertorriqueño marcó un hito histórico en la industria musical al realizar la residencia en su isla natal.

Foto: AFP

septiembre 15 de 2025
04:55 p. m.
Bad Bunny se ha convertido en todo un fenómeno musical y cultural ya que su música ha traspasado fronteras inimaginables para un artista del género urbano.

Su residencia de 30 espectáculos en Puerto Rico ya llegó a su fin, no sin antes anunciar un último concierto emotivo que promete darle un cierre oficial a uno de los eventos más icónicos de los últimos tiempos.

¿Cuánto ganó Bad Bunny en su residencia?

Según Discover Puerto Rico, se estima que la inversión total se aproxima a los US$ 200 millones para la isla por lo que esto deja en evidencia la impactante inyección de capital que se recibió al activar la economía y el turismo en una de las temporadas más bajas en el lugar.

Los 30 shows, que iniciaron el pasado 11 de julio, estuvieron llenos en su totalidad y fue diseñado para honrar la cultura boricua y rendir un sentido homenaje a las raíces más profundas que inspiraron el álbum ‘Debí tirar más fotos’ con el que Benito Antonio Martínez Ocasio se ha posicionado en la cima de las plataformas musicales del mundo.

En cada presentación de ‘No me quiero ir de aquí’, el intérprete de ‘Pitorro de coco’ contó con la presencia de artistas invitados del género, grandes exponentes de la música puertorriqueña, entre otras figuras públicas que hicieron parte de su show desde “la casita”, la zona vip del escenario.

Así mismo, uno de los temas más polémicos que se abordaron en varias de sus canciones expone la problemática que sufre la isla a raíz de la gentrificación y colonialismo estadounidense que ha impactado allí.

La finalización de su residencia también va a acompañada de las más recientes declaraciones, por parte de Benito, pues reveló, a medios internacionales, que dentro de su gira, que arrancará próximamente en República Dominicana, no incluyó a Estados Unidos para evitar redadas entre su público latinoamericano.

Bad Bunny anuncia su último show en Puerto Rico

Por otro lado, el puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos al revelar que realizaría un show más para finalizar su residencia con un total de 31 conciertos, pues se espera que este último vaya dirigido exclusivamente para residentes de la isla.

La novedad tomó por sorpresa al mundo entero ya que su último concierto será el próximo sábado, 20 de septiembre, y se transmitirá en vivo por medio de las plataformas de streaming Amazon Music y Prime Video.

