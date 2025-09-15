CANAL RCN
Tendencias

¿Fin a las historias destacadas en Instagram?: detalles de la actualización

La actualización ha generado una división de opiniones entre los creadores de contenido y usuarios de la red social.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
06:59 p. m.
Instagram es una de las redes sociales más populares de los últimos tiempos y no es para menos ya que su posicionamiento la ha convertido como una de las favoritas para creadores de contenido y figuras públicas que monetizan sus contenidos con esta empresa.

Por esto, cada actualización que se realiza genera gran expectativa entre los usuarios, quienes buscan constantemente mejoras en la plataforma y que el algoritmo beneficie las rutas de búsqueda para obtener una experiencia más personalizada.

Actualización en las historias destacadas en Instagram

La empresa anunció un cambio en su interfaz por lo que las icónicas historias destacadas, aquellas que se podían visualizar por medio de círculos en la biografía de cada usuario, desaparecerán de su forma convencional.

Estas historias ahora serán parte del feed oficial de cada persona y se podrán encontrar incorporadas en los demás post y en un feed secundario al seleccionar el ícono lateral que estará representado como un corazón.

Dicha actualización ha generado gran preocupación entre los creadores de contenido y algunas cuentas empresariales, pues con la nueva interfaz se tendrían que actualizar las portadas especiales que algunos usuarios crearon para dichas historias.

Dentro de estas nuevas herramientas, los internautas también tendrán la posibilidad de reorganizar el feed libremente sin someterse a las fechas en las que sus contenidos hayan sido compartidos. Por su parte, la opción de post anclados seguirá funcionando.

¿Cómo eliminar las historias destacadas del feed principal?

Esta nueva actualización ha causado incomodidad entre algunos internautas, pues varios poseen una organización milimétrica en cada una de sus piezas. Por esto, aquellos que deseen eliminar las historias destacadas del feed principal deben seguir la siguiente ruta:

  • Pulsar la opción “editar” que se encuentra en la biografía.
  • Pulsar la opción “administrar historias destacadas”.
  • Dirigirse a los tres puntos superiores y seleccionar la opción “eliminar todo de la cuadrícula principal”.
¿Cómo editar las fotos de portada de las historias destacadas?

Una vez se hayan eliminado las fotos destacadas del feed principal, los usuarios podrán visualizar sus historias en el feed secundario desde el símbolo del corazón. Allí se observarán las diferentes portadas en cada fotografía por lo que para eliminarlas y dejar solo las fotografías se debe seguir la siente ruta:

  • Entrar a la portada que se desea eliminar.
  • Pulsar los tres botones inferiores y seleccionar la opción “editar historia destacada”.
  • Pulsar la opción “editar portada” y seleccionar la foto deseada.
