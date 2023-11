¿Desea un nuevo amor? 'La Chilindrina' está buscando novio y mencionó los requisitos que debe cumplir

La reconocida actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a la 'Chilindrina' en la serie de televisión 'El Chavo del 8', ha revelado en una reciente entrevista que está en busca del amor a sus 72 años de edad. La artista, quien estuvo casada durante 48 años con Gabriel Fernández, fallecido recientemente, desea darse una nueva oportunidad en el amor.

Los requisitos para el nuevo amor de 'La Chilindrina'

Durante la entrevista realizada en el programa 'Sale el sol', la 'Chilindrina' expresó su deseo de conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, de entre 60 y 75 años. Aunque ella misma tiene 72 años, afirmó que no se siente ni se ve de esa edad y que está dispuesta a encontrar a alguien que le diga: "Tengo entre 60 y 70, y estoy libre".

Sin embargo, a pesar de su búsqueda de pareja, María Antonieta de las Nieves dejó claro que no desea volver a casarse, ya que prefiere que las cosas fluyan y que cada quien tenga su propia casa. Añadió que el amor a distancia no es una opción para ella y que desea encontrar a alguien que esté dispuesto a compartir momentos inolvidables y a caminar de la mano junto a ella en su vejez.

"Cada quien en su casa, ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita. ¡Pero nada de matrimonio! ya no se usa casarse", aseguró la artista.

¿Por qué 'La Chilindrina' está buscando novio?

La actriz también mencionó que su anhelo es poder superar la depresión que le dejó la pérdida de su esposo y que, para ello, quisiera tener una gran experiencia con alguien que pueda entregarle todo su amor. Desde el fallecimiento de Gabriel Fernández, María Antonieta de las Nieves se ha mantenido enfocada en su recuperación emocional y en buscar nuevas formas de encontrar la felicidad.

“Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada. Básicamente me he dedicado a trabajar y a cuidar a mi familia, desde los seis años hasta ahorita no he parado ni un solo momento", concluyó la intérprete.

Con su carisma y trayectoria en la actuación, María Antonieta de las Nieves sigue siendo una figura admirada por el público tanto en México como a nivel internacional. Sus seguidores le desean lo mejor en su búsqueda del amor y esperan que encuentre la felicidad en esta nueva etapa de su vida.