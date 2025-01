Exmodelo reveló cómo robaba para alimentar su adicción: la confesión de Íngrid Karina

Íngrid Karina Sánchez, exmodelo colombiana, está causando gran conmoción en las redes sociales luego de confesar su difícil experiencia con la adicción y cómo vivió en el Bronx de Medellín.

En un emotivo video, la mujer, que en su momento fue parte de la agencia de modelaje Stock Models, compartió su historia personal, la cual rápidamente se viralizó.

La creadora de contenido Andrea Moreno fue quien dio a conocer su relato, narrando cómo la exmodelo terminó atrapada por las drogas y llegó a vivir en condiciones extremas en uno de los sectores más peligrosos de la ciudad.

Durante el video, Íngrid Karina compartió detalles desgarradores sobre su vida en las calles. La exmodelo reveló cómo, en su desesperación por conseguir dinero para su adicción, cometió actos de los que ahora se arrepiente.

Aseguró que muchos de los habitantes del Bronx la conocían como una mujer dispuesta a hacer "domicilios", una práctica que ella misma describió con un tono de ironía:

Cuando llegaban esas personas yo gritaba ‘hago domicilios y no vuelvo’, y les pedía lo que quisiera, desde cremallera hasta valdes, lo que me daban, me lo quedaba, relató.