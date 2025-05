¿Acertará? La inteligencia artificial reveló qué participante no ingresaría al top 10 de La Casa de los Famosos

Este domingo 4 de mayo, después de que se lleve a cabo una nueva jornada de eliminación, quedará definido el top 10 de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Hasta este momento, los participantes que ya se encuentran en esa posición privilegiada y harán parte de la recta final de la competencia son Emiro Navarro, Melissa Gate, Mateo Varela y 'La Toxi Costeña'.

Por lo tanto, teniendo en cuenta las últimas votaciones, la inteligencia artificial reveló quién podría ser el próximo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, por ende, el que no haría parte del anhelado top 10.

¿Quién sería? ¿Acertará esta herramienta? Descubra todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Este será el participante que quedará eliminado y no entrará al top 10 de La Casa de los Famosos Colombia 2025, según la IA

Según el análisis de la inteligencia artificial, el próximo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2025 será Fernando 'Flaco' Solórzano.

El principal argumento de esta herramienta es que, al igual que con Lady Tabares, que fue la última eliminada, lo nominó el público y eso indicaría una baja popularidad general.

"Además, no ha tenido votaciones numerosas en el último tiempo, lo que sugiere que no está contando con una base de votantes sólida ni movilizada", aseguró también la inteligencia artificial.

De igual manera, esta herramienta aseguró que, de acuerdo con la última noche de eliminación, participantes como Karina García, con más del 33%, y Camilo Trujillo, con un 12%, estarían por encima de Fernando Solórzano.

"Últimamente, no hay registro de un porcentaje concreto y reciente que demuestre apoyo significativo", concluyó la inteligencia artificial.

¿Qué otro participante estaría en riesgo de no ingresar al top 10 de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Aparte del 'Flaco' Solórzano, la inteligencia artificial enfatizó que La Jesuu y Yina Calderón tampoco estarían tan aseguradas en el top 10.

Desde el balance que hizo la herramienta, La Jesuu reingresó por decisión de una compañera y no del público y, como consecuencia, no se conoce si la están apoyando considerablemente o no.

Mientras tanto, en el caso de Yina Calderón, su número de votos descendió drásticamente en la última noche de eliminación y, por lo tanto, esa realidad indicaría que ha perdido favoritismo.

¿Qué pasará finalmente? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.