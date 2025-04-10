Shakira arrasa en la industria de la belleza: su marca isima gana su cuarto premio internacional

La firma fue incluida en la lista NB100 de NewBeauty 2025, que distingue a las marcas más innovadoras y transformadoras del sector, sumando así su cuarto galardón internacional. Con una propuesta que combina herencia cultural e innovación científica, isima ha conquistado a expertos, editores y consumidores por igual, consolidándose como una de las nuevas potencias globales del cuidado del cabello.

isima: la marca de Shakira que revoluciona el cuidado capilar

Lanzada oficialmente el 16 de junio de 2025, isima nació como una propuesta enfocada en la salud integral del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula. Distribuida exclusivamente en Ulta Beauty y Ulta Beauty México, la línea está diseñada para ofrecer soluciones profundas y visibles a todo tipo de cabello.

En palabras de NewBeauty, la publicación que la incluyó en su lista de las 100 marcas más inspiradoras:

isima combina la herencia cultural con la innovación clínica para ofrecer un cuidado capilar que realmente funciona para todos.

Cuatro premios en tres meses: el fenómeno isima

El éxito de isima no ha pasado desapercibido. En solo tres meses, la marca ha sido galardonada por cuatro de los referentes más importantes del mundo de la belleza:

Premios Allure Best of Beauty 2025:

La Súperbomba Triple Repair Peptide Mask fue elegida como la mejor mascarilla capilar del año. Expertos y dermatólogos destacaron su capacidad para reparar el cabello dañado desde la raíz hasta las puntas, reconstruyendo enlaces rotos y sellando la cutícula para un acabado brillante y sin frizz.

Premios Harper's BAZAAR Beauty Icon:

El equipo de Harper’s BAZAAR elogió la fórmula avanzada de la misma mascarilla, impulsada por péptidos y aminoácidos que reparan desde el interior. Según la publicación, esta mascarilla “actúa como una facial para el cabello”, rejuveneciendo la fibra capilar y equilibrando el cuero cabelludo.

Premios Oprah Beauty O-wards:

El Curls Don’t Lie Curl Perfector fue reconocido como la mejor crema para rizos del año. La directora de belleza Kate Sandoval Box afirmó que el producto “define, repara y suaviza” el cabello rizado, destacando su eficacia incluso frente a otras fórmulas de lujo.

NB100 de NewBeauty 2025:

El más reciente reconocimiento coloca a isima entre las 100 marcas más influyentes de la industria, celebrando su visión inclusiva, su compromiso con la ciencia y su capacidad de conectar con la comunidad global de Shakira.

El atractivo de isima va más allá de sus fórmulas

Innovación, diversidad y autenticidad: las claves del éxito

El atractivo de isima va más allá de sus fórmulas. La marca refleja la filosofía de autenticidad y empoderamiento de Shakira, inspirada en su herencia latina y en una visión universal de la belleza.

Cada producto combina ingredientes de origen natural con tecnología capilar avanzada, creando un puente entre la tradición y la ciencia.

Este enfoque ha resonado profundamente entre consumidores que buscan productos efectivos, sostenibles y culturalmente conscientes.

Expansión global: de Estados Unidos a Latinoamérica y Europa

Desde su debut en las tiendas Ulta Beauty de Estados Unidos, isima se ha convertido en la marca de cuidado capilar número 1 en ventas del minorista, y la tercera más vendida en general.

En México, su llegada a las tiendas de Antara (Polanco) y Galerías Metepec (Toluca) marcó un hito en su expansión regional.

Durante los próximos meses, la marca planea aterrizar en Reino Unido, Chile, Colombia y Perú, con una estrategia que busca llevar la experiencia isima a la comunidad global de fans de Shakira. Además, ya está en conversaciones con grandes minoristas internacionales para ampliar su presencia.

Un nuevo capítulo en la carrera de Shakira

Con isima, Shakira demuestra que su talento trasciende la música. Su incursión en la industria de la belleza no solo refuerza su imagen como ícono global, sino que también impulsa una visión de autocuidado inclusivo y consciente.

Los cuatro premios internacionales en apenas tres meses confirman que isima no es solo una marca, sino un movimiento que redefine el cuidado capilar a nivel mundial.