En medio del furor por Colombiamoda, MALVA anunció las primeras marcas que integrarán 'Malva Fashion Embassy', un espacio que abrirá en Madrid este octubre. Conoce cómo esta vitrina permanente revolucionará la presencia de nuestros diseñadores en el competitivo mercado internacional.

La moda latina conquista Madrid: MALVA revela sus marcas elegidas

En un momento donde los ojos del mundo están puestos en el diseño de nuestra región gracias a eventos como Colombiamoda, la conversación sobre la internacionalización de la industria cobra más fuerza que nunca. En este escenario de gran proyección, MALVA ha dado un paso histórico al revelar la primera curaduría de firmas que formarán parte de Malva Fashion Embassy.

¿Qué es Malva Fashion Embassy y dónde abrirá sus puertas?

Más allá de ser un espacio comercial tradicional, este proyecto nace como una plataforma permanente diseñada para conectar a las marcas latinoamericanas con el exigente mercado europeo. Esta ambiciosa vitrina abrirá oficialmente sus puertas el próximo mes de octubre en España.

La embajada de la moda estará ubicada estratégicamente en la Calle Serrano 12 de Madrid, reconocida como una de las avenidas de lujo y moda más importantes de la capital. Allí, en un espacio que supera los 1.200 metros cuadrados, convergerán de manera única la moda, el diseño, el arte, la cultura y los negocios.

De Colombiamoda a Europa: Las marcas latinas elegidas

Para su lanzamiento, se ha seleccionado una primera curaduría que representa las diversas y ricas expresiones del diseño contemporáneo de nuestra región. Esta muestra abarca desde la sofisticación de la alta costura y el prêt-à-porter, hasta propuestas de diseño de autor que destacan por su fuerte componente artesanal y sostenible.

Entre las destacadas firmas que integran esta selección inicial se encuentran:

Francesca Miranda, MAZ Manuela Álvarez y Laura Aparicio.

Campillo, Garcés Bottier, Camilo Álvarez y Carolina Ronderos.

Atelier Crump, Amarante, La Petite Mort y Cubel.

Materia Cruda, Polité, Pamela Stevenson y Suki Cohen.

A Modo Mio, Silvia Araos, Alitza García, Sobotanics y La Obra de Arte Soy Yo.

La organización ha confirmado que nuevas firmas se sumarán progresivamente a este proyecto, ampliando la representatividad y riqueza cultural del continente.

Una plataforma estratégica para el talento latinoamericano

El objetivo principal de esta iniciativa es construir un puente directo con los aliados europeos. Según Alan Bursztyn, presidente de MALVA, el proyecto se creó para demostrar que el talento de Latinoamérica tiene el potencial necesario para competir en los principales mercados del mundo. Bursztyn enfatiza que, más que abrir un espacio en Europa, se trata de una plataforma permanente que facilitará el relacionamiento de las marcas con compradores, prensa especializada, líderes de opinión y consumidores, fortaleciendo así su proceso de internacionalización.

Para lograr este impacto, el lugar ofrecerá una programación continua durante todo el año. Esta nutrida agenda incluirá exhibiciones, lanzamientos exclusivos, experiencias inmersivas y encuentros de negocio enfocados en potenciar el intercambio entre Latinoamérica y Europa.

El futuro del posicionamiento internacional de nuestra moda

La consolidación de este espacio representa una de las vitrinas permanentes más importantes para la industria regional en el exterior. Natalia del Valle, CEO de MALVA, asegura que cada una de las marcas seleccionadas aporta una visión auténtica del diseño latinoamericano. Del Valle destaca que el propósito central es proyectar ese talento al mundo entero y generar verdaderas oportunidades de crecimiento, marcando el inicio de una comunidad de creadores que seguirá ampliándose.

Con este movimiento estratégico hacia uno de los mercados más relevantes para la industria, el talento creativo latino da un salto cualitativo, asegurando una presencia sólida y constante que redefinirá el consumo de nuestra moda a nivel global.