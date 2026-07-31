Este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Este viernes 31 de julio se llevará a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Tras la última jornada de salvación, siete participantes no pudieron quitarse el delantal y están en riesgo de abandonar la cocina más famosa de Colombia. Ellos son:

Martha Restrepo.

Luciano D'Alessandro.

Luisa Vergara.

Víctor Tarazona.

Julieta Piñeres.

Marcela Carvajal.

Angélica Blandón.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los últimos rendimientos, la inteligencia artificial analizó el panorama y reveló quién sería el segundo eliminado de esta edición de MasterChef Celebrity Colombia 2026. ¿Por quién se decantó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este sería el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Para la inteligencia artificial, el primer candidato a salir es Luciano D'Alessandro, el reconocido actor y modelo de Venezuela.

"Mi pronóstico es que Luciano D’Alessandro podría ser el próximo eliminado. La razón principal es su actuación en la primera prueba de eliminación. Mientras Martha Restrepo y Víctor Tarazona estuvieron entre las mejores preparaciones y subieron rápidamente al balcón, Luciano quedó en el grupo de los tres desempeños más débiles", precisó la herramienta digital.

"Además, todavía no ha presentado un plato que lo posicione entre los concursantes destacados y su rendimiento ha sido menos sólido que el de otros participantes en riesgo", añadió la inteligencia artificial.

No obstante, de acuerdo con ChatGPT, Angélica Blandón también podría tener posibilidades de abandonar la presente edición de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

"Si el reto exige técnica o precisión, Luciano podría volver a sufrir. Sin embargo, Angélica Blandón sería la posible sorpresa porque ha tenido poca figuración culinaria y aún no conocemos con claridad cómo responde individualmente en una noche de eliminación", detalló la inteligencia artificial.

¿A qué hora conectarse con la eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

El capítulo de este 31 de julio, como ya es habitual, iniciará a las 9:00 de la noche.

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