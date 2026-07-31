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La regla de vigencia del pasaporte colombiano que exigen más de 100 países: esto debe saber

En estas zonas el documento debe tener de 3 a 6 meses de expedición previa a la fecha de ingreso al país.

Pasaportes.
Pasaportes. Foto: Gobernación de Santander.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
12:30 p. m.
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No basta con que el pasaporte colombiano esté vigente al momento de abordar. La gran mayoría de países exigen que al documento le queden entre 3 y 6 meses de validez antes de su vencimiento para permitir el ingreso. Conozca las exigencias por destino, cuándo renovarlo y los costos vigentes.

Planear un viaje internacional implica revisar tiquetes, hoteles y equipaje, pero miles de colombianos descubren de la peor manera un detalle crítico en el mostrador de la aerolínea: tener el pasaporte sin vencer no siempre es suficiente.

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Autoridades migratorias de todo el mundo aplican el concepto de "validez residual", una exigencia que exige que la libreta colombiana mantenga un tiempo mínimo de vigencia contado desde la fecha de entrada o salida del destino.

Aunque la Cancillería de Colombia expide pasaportes ordinarios y ejecutivos con una validez estándar de 10 años, si a su documento le quedan pocos meses de vida útil, podría enfrentarse a la negativa de abordaje o a la deportación inmediata.

La regla de los 6 meses: Los destinos más estrictos para los colombianos

La norma más extendida en la regulación aeronáutica internacional exige que el pasaporte colombiano tenga al menos 6 meses de vigencia residual. Si su documento vence en cuatro o cinco meses, la aerolínea rechazará el chequeo para evitar las sanciones que imponen los países de destino.

Entre las naciones que exigen rigurosamente esta condición a los ciudadanos colombianos se encuentran:

  • Estados Unidos: Solicita un margen mínimo de 6 meses de vigencia posterior a la fecha programada de salida del territorio estadounidense.
  • América Latina y el Caribe: Países como Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador aplican la regla de los 6 meses al momento de cruzar el control migratorio.
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  • Asia y Medio Oriente: Destinos de alta demanda como Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Turquía, Tailandia, China, Japón, Indonesia y Singapur no permiten el ingreso con menos de medio año de validez en la libreta.
  • África: Países como Egipto y Marruecos requieren también los 6 meses de margen desde la llegada.

La regla de los 3 meses: Requisitos para viajar a Europa y otros destinos

Si el destino del viajero colombiano es el continente europeo, las condiciones cambian bajo el marco de la normativa comunitaria. Para ingresar a los países del Espacio Schengen (como España, Francia, Alemania, Italia o Países Bajos), las autoridades exigen:

  • Que el pasaporte colombiano tenga una vigencia mínima de 3 meses a partir de la fecha prevista de salida del territorio europeo.
  • Que la libreta no haya sido expedida hace más de 10 años (requisito que cumple cualquier pasaporte colombiano oficial).
  • Otros destinos de interés para el viajero nacional que exigen un margen mínimo de 3 meses de validez son el Reino Unido y Costa Rica.
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