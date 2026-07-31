América de Cali podría perder en el escritorio su victoria ante Inter de Bogotá: demandan partido por esta razón

El fútbol profesional colombiano vive un nuevo capítulo de tensión en las oficinas de la Dimayor. Tras el choque disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la dirigencia del Inter de Bogotá radicó formalmente una demanda ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato contra el América de Cali, alegando una presunta alineación indebida que podría cambiar el resultado del partido en el escritorio.

El conjunto capitalino sostiene que la escuadra 'Escarlata' incurrió en una falta grave al reglamento de transferencias al incluir en su nómina al lateral Yhormar Hurtado, jugador que protagoniza el centro de la controversia administrativa del FPC.

Las razones de la demanda: ¿Qué pasó con Yhormar Hurtado?

El argumento principal expuesto por el Inter de Bogotá se basa en la normativa sobre la inscripción y actuación de futbolistas en un mismo año o temporada, regulación respaldada tanto por el Reglamento del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como por las directrices de la FIFA.

Según el documento presentado ante el ente rector:

El jugador habría sido registrado o prestado servicios en tres instituciones distintas durante el año lectivo (Águilas Doradas, Alianza Petrolera/FC y América de Cali).

La reglamentación establece que un futbolista no puede disputar minutos oficiales con más de dos clubes en una misma temporada deportiva.

Para el Inter de Bogotá, la presencia de Hurtado en el terreno de juego de El Campín invalida la legalidad de la nómina presentada por el técnico americano, lo que configura una alineación indebida según el Código Disciplinario Único del Fútbol Colombiano.

¿Qué dice el reglamento y qué sanciones enfrenta el América de Cali?

De comprobarse la falta, las consecuencias para el América de Cali serían inmediatas y severas en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: