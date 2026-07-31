CANAL RCN
Deportes

América de Cali podría perder en el escritorio su victoria ante Inter de Bogotá: demandan partido por esta razón

Este viernes se conoció la razón por la que el club bogotano demandó el duelo del pasado fin de semana.

Foto: América de Cali

Noticias RCN

julio 31 de 2026
11:39 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol profesional colombiano vive un nuevo capítulo de tensión en las oficinas de la Dimayor. Tras el choque disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la dirigencia del Inter de Bogotá radicó formalmente una demanda ante la Comisión Disciplinaria del Campeonato contra el América de Cali, alegando una presunta alineación indebida que podría cambiar el resultado del partido en el escritorio.

¿Falcao jugará en Panamá? San Francisco FC emite comunicado oficial sobre el 'Tigre'
RELACIONADO

¿Falcao jugará en Panamá? San Francisco FC emite comunicado oficial sobre el 'Tigre'

El conjunto capitalino sostiene que la escuadra 'Escarlata' incurrió en una falta grave al reglamento de transferencias al incluir en su nómina al lateral Yhormar Hurtado, jugador que protagoniza el centro de la controversia administrativa del FPC.

Las razones de la demanda: ¿Qué pasó con Yhormar Hurtado?

El argumento principal expuesto por el Inter de Bogotá se basa en la normativa sobre la inscripción y actuación de futbolistas en un mismo año o temporada, regulación respaldada tanto por el Reglamento del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como por las directrices de la FIFA.

Según el documento presentado ante el ente rector:

  • El jugador habría sido registrado o prestado servicios en tres instituciones distintas durante el año lectivo (Águilas Doradas, Alianza Petrolera/FC y América de Cali).
  • La reglamentación establece que un futbolista no puede disputar minutos oficiales con más de dos clubes en una misma temporada deportiva.
Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó
RELACIONADO

Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó

Para el Inter de Bogotá, la presencia de Hurtado en el terreno de juego de El Campín invalida la legalidad de la nómina presentada por el técnico americano, lo que configura una alineación indebida según el Código Disciplinario Único del Fútbol Colombiano.

¿Qué dice el reglamento y qué sanciones enfrenta el América de Cali?

De comprobarse la falta, las consecuencias para el América de Cali serían inmediatas y severas en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

  • Pérdida de puntos en el escritorio: El resultado obtenido en cancha (victoria 0-2 del cuadro 'Escarlata') sería anulado.
  • Marcador oficial de 3-0: Se adjudicaría el triunfo al Inter de Bogotá con un resultado de 3-0 a favor.
  • Sanción económica: El club vallecaucano debería asumir una multa impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

¿Falcao jugará en Panamá? San Francisco FC emite comunicado oficial sobre el 'Tigre'

Fútbol Profesional Colombiano

Murió importante exjugador de un equipo grande del FPC: esto se confirmó

Copa Sudamericana

VIDEO| Wilmar Roldán tuvo fuerte cruce con Leandro Paredes: hubo empujones y enfrentamiento cara a cara

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Policía recuperó camión que había sido hurtado lleno de la mercancía de dos emprendedores en Bogotá

Los dos emprendedores habían publicado un video en sus redes sociales pidiendo ayuda para localizar su vehículo.

Masterchef Celebrity Colombia

Este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026, según la inteligencia artificial

Siete participantes están en riesgo de dejar de competir en la cocina más famosa del país.

Desempleo

El Dane reportó que el desempleo en junio fue del 8 %: así fue el comportamiento laboral

Artistas

Tragedia: reconocido cantante fue asesinado tras recibir múltiples impactos de bala

Enfermedades

Infecciones por moho podrían causar serios problemas de salud: esto explican los expertos