Este es el envolvente corto colombiano que llegará a Europa y competirá en Varsovia

Una historia construida sin diálogos, atravesada por la violencia y ambientada en la ruralidad colombiana llegará a uno de los escenarios cinematográficos más importantes de Europa. 'La muerte de un pájaro' fue seleccionada para competir en el Festival Internacional de Cine de Varsovia, donde tendrá su estreno mundial.

El cortometraje, escrito y dirigido por Felipe Sánchez García, sigue a Fabio y Leonor, un niño y una joven que desconocen que han muerto. Tras un episodio violento, ambos encuentran refugio en la casa de descanso de una familia adinerada. Allí recrean la cotidianidad y los vínculos afectivos que les fueron negados en vida.

Una historia en la que el silencio dice más que las palabras

La producción prescinde por completo de los diálogos. Su relato se apoya en las miradas, los movimientos, la respiración de los protagonistas y los sonidos del entorno, entre ellos el paso de una motocicleta, la naturaleza y el cauce de un río que termina marcando el destino de los personajes.

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La película también utiliza la vivienda como una representación de la desigualdad. Durante algunos días, Fabio y Leonor imaginan que pertenecen a ese espacio y experimentan una vida familiar sostenida por el cuidado mutuo.

“Para 'La muerte de un pájaro', llegar a la competencia oficial de un festival clase A como Varsovia representa un hermoso reconocimiento al trabajo de tantas personas que creyeron en nuestra película”, afirmó el productor ejecutivo Sergio Tapias Suárez.

Los reconocimientos que impulsaron su llegada a Europa

Antes de su estreno, el proyecto fue premiado en el mercado de BOGOSHORTS. En 2024 obtuvo el Premio Impulsa ECAM durante Emergente CineLab, en Madrid, y un año después recibió en el Work in Progress del Festival Internacional de Cine de Cartagena un estímulo para realizar su diseño sonoro y la mezcla en Dolby Atmos.

Sánchez García, conocido principalmente por su trabajo como director de fotografía, debuta como guionista y director con esta obra. La producción estuvo a cargo de Iceberg Cine, Postales Media y Marble&Water, mientras que la distribución corresponde a FilmsToFestivals.

El Festival Internacional de Cine de Varsovia se realizará del 9 al 18 de octubre de 2026. Además, las funciones del cortometraje colombiano están previstas entre el 14 y el 17 del mismo mes.