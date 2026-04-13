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Estudiantes en Bogotá crean cine en francés con festival de cortometrajes

Festival “Le Dragon Vermillon” impulsa el talento audiovisual estudiantil en Bogotá.

Festival “Le Dragon Vermillon” impulsa el talento audiovisual estudiantil en Bogotá
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 13 de 2026
01:07 p. m.
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En medio de una generación marcada por el consumo constante de contenido digital, un grupo de estudiantes en Bogotá decidió dar un paso más allá: crear sus propias historias.

Desde el lenguaje audiovisual y con el francés como herramienta narrativa, nace una propuesta cultural que combina educación, arte y creatividad en el aula.

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El próximo 14 de abril, el Festival Gallois du Court-Métrage “Le Dragon Vermillon” abrirá sus puertas como un espacio donde los jóvenes se convierten en protagonistas de sus propias producciones.

La iniciativa, liderada por el Colegio Colombo Gales, propone una experiencia que trasciende lo académico y se consolida como un escenario de expresión artística.

¿Qué es el Festival “Le Dragon Vermillon”?

Este festival promueve un proceso creativo integral. Estudiantes de distintos colegios, entre ellos CIEDI, Mayor de los Andes, el Colegio Bilingüe Colombo Británico y Emmanuel D’Alzon, desarrollaron cortometrajes bajo un eje temático común: la ciencia ficción.

En total, ocho producciones finalistas reflejan meses de trabajo en los que los participantes asumieron múltiples roles, desde la escritura de guiones hasta la edición y dirección. Divididos en dos categorías (grados 6° a 8° y de 9° a 11°), los estudiantes construyeron universos narrativos que dialogan con sus inquietudes, su entorno y sus visiones del futuro.

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Además, el evento contará con la participación de jurados vinculados a la Embajada de Francia y al sector editorial, lo que aporta una mirada internacional y eleva los estándares de evaluación.

¿Cómo impulsa este festival la educación y la creatividad?

Más allá de la competencia, el festival se posiciona como una herramienta pedagógica innovadora. En este contexto, el idioma francés deja de ser solo una materia para convertirse en un vehículo de expresión cultural.

A través del cine, los estudiantes no solo fortalecen sus habilidades lingüísticas, sino también su pensamiento crítico y creativo.

Este tipo de iniciativas responde a una tendencia global en educación, donde el aprendizaje basado en proyectos artísticos permite una mayor conexión con los estudiantes. Según experiencias educativas recientes, integrar arte y tecnología en el aula mejora la participación y fomenta habilidades clave para el siglo XXI.

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Como complemento, la comunidad educativa también desarrollará el Festival Galés de la Canción en primaria, ampliando la apuesta hacia otras formas de expresión artística.

En un país donde la producción audiovisual aún enfrenta desafíos, propuestas como “Le Dragon Vermillon” evidencian que las nuevas generaciones no solo consumen contenido, sino que están preparadas para crearlo y transformar su entorno desde la imaginación.

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