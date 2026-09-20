¿Jhonny Rivera volverá a ser papá? Esto reveló su esposa

Jenny López, la esposa de Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular de Colombia, abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram.

El objetivo de la artista fue interactuar con sus seguidores y, por lo tanto, recibió varias consultas relacionadas con sus proyectos musicales, pero también con su matrimonio.

RELACIONADO Jhonny Rivera tuvo que devolver donación de 10 mil pesos que iba destinada a los afectados por el terremoto

Uno de los más recurrentes fue que si entre sus planes está ser mamá y, en consecuencia, Jenny López no se guardó nada y respondió. ¿Qué dijo?

¿Jhonny Rivera será papá nuevamente? Esta fue la respuesta de Jenny López

En una grabación publicada en Instagram, Jenny López dejó claro que está disfrutando el primer año de su matrimonio y que ni ella ni Jhonny Rivera están interesados en 'correr'.

Por ende, manifestó que el momento de hablar de los hijos llegará más adelante.

"Yo los quiero mucho, pero la pregunta de los hijos es bastante repetitiva. Siempre les he dicho que la gente se acostumbró a que hay que llevar la vida de una manera aceleradísima y yo me casé este año. Estoy disfrutando mucho de mi matrimonio, así como en algún momento disfruté de mi noviazgo", dijo.

"Cuando llegue esa etapa de tener los hijos, bienvenido sea. Por ahora, gracias a Dios, la carrera de Jhonny está en un buen momento y sigue trabajando mucho. Además, yo estoy trabajando con mi carrera también y remando para que todo pueda salir como uno lo sueña y lo cree posible, así que si llegan los hijos son bienvenidos, pero en este instante no los estoy buscando y no estoy embarazada", agregó Jenny López.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Jenny López tras su respuesta?

Luego del video publicado por Jenny López, los internautas la felicitaron por su madurez y su claridad para expresarse.

RELACIONADO Jhonny Rivera habría logrado las ayudas para entregar 20 casas a los afectados por el terremoto en Pereira

"Bendiciones", "me encanta que siempre es muy centrada", "eso está bien, todo a su tiempo", "lo importante es que se aman" y "sus proyectos están en manos de Dios", han sido algunas de las reacciones.