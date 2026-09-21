Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros subsidios tendrán cambios cruciales: esto se sabe

El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, dio a conocer una serie de modificaciones y medidas especiales que impactarán de manera directa la operación y entrega de los principales programas de transferencias monetarias en el país.

Esta normativa busca blindar a los beneficiarios ante situaciones de emergencia y garantizar la continuidad en el flujo de los recursos.

De acuerdo con la información oficial, el decreto expedido identifica y cobija a cuatro de los programas ordinarios de ayudas económicas más importantes administrados por el Estado:

Renta Ciudadan

Colombia Mayor

Devolución del IVA

Renta Joven

El ajuste normativo establece que Prosperidad Social queda facultado para suspender de manera temporal determinadas verificaciones de requisitos cuando los sistemas de información, la conectividad o la infraestructura tecnológica se encuentren afectados por eventos imprevistos o emergencias de gran magnitud, tales como sismos o terremotos en regiones específicas del país.

¿Qué otros cambios tendrán estos programas?

Es importante destacar que la medida no se implementará de forma generalizada en todo el territorio nacional, sino que cuenta con un alcance territorial definido. Su aplicación recae estrictamente sobre aquellos municipios que hayan sido formalmente identificados con afectaciones directas dentro de los departamentos cobijados por una declaratoria de emergencia.

En términos prácticos, esta disposición busca proteger a los ciudadanos que ya hacen parte de los listados oficiales. Esto significa que ningún hogar o ciudadano que ya era beneficiario activo quedará excluido de un ciclo de pago únicamente porque la entidad encargada de certificar una condición no pudo transmitir la información a causa de daños en los sistemas tecnológicos provocados por la emergencia.

Cifras clave en las zonas impactadas

Para dimensionar el universo de ciudadanos protegidos por este decreto en las áreas cobijadas, los registros de Prosperidad Social evidencian una cobertura masiva:

Colombia Mayor: 1.255.622 personas inscritas.

Renta Ciudadana: 258.018 hogares beneficiarios.

Compensación del IVA: 237.363 hogares contemplados.

Renta Joven: 64.107 ciudadanos participando.

Finalmente, las autoridades reiteraron que estas modificaciones operativas se centran exclusivamente en garantizar la liquidación y dispersión continua de los dineros.

Por lo tanto, aclararon que no se trata de la creación de un subsidio nuevo ni de un incremento automático en el monto de las transferencias monetarias vigentes, sino de un mecanismo de choque institucional para salvaguardar el mínimo vital de las poblaciones más vulnerables en coyunturas críticas.