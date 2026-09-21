Rescataron a dos perros en Usme tras denuncia por presunto maltrato: tenían cicatrices y parásitos

Las denuncias de ciudadanos permitieron poner en marcha un operativo interinstitucional contra el presunto maltrato animal en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá.

La intervención se realizó en una vivienda del barrio El Pedregal, hasta donde llegaron uniformados de la Policía de Bogotá, médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y funcionarios de la Alcaldía Local de Usme.

El objetivo era verificar las condiciones en las que permanecían dos perros, luego de que se recibieran reportes ciudadanos sobre un posible caso de maltrato.

¿Cómo encontraron a los perritos?

Durante la inspección al inmueble, el equipo encontró a los dos animales en condiciones consideradas inadecuadas para su bienestar.

Los perros presentaban cicatrices en diferentes partes del cuerpo y afectaciones por parásitos externos, situaciones que fueron valoradas por los profesionales que participaron en el procedimiento.

Los veterinarios también revisaron las condiciones del lugar donde permanecían los caninos y encontraron diferentes factores que podían afectar su calidad de vida.

¿Qué encontraron en la vivienda?

Durante la visita no fue posible evidenciar la existencia de un plan de salud establecido para atender a los animales. Además, los funcionarios observaron que la zona destinada para su permanencia tenía espacio reducido para su movilidad.

Otro de los aspectos registrados durante la inspección fue el estado del área utilizada como superficie de descanso, que se encontraba en condiciones de suciedad.

Con estos elementos, el equipo médico veterinario emitió un concepto desfavorable para que la Policía pudiera realizar la aprehensión material preventiva de los animales.

¿Qué pasará con ellos?

Tras la intervención, los dos perros fueron puestos bajo el cuidado y protección del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

El caso será documentado y la información recopilada durante la visita podrá ser utilizada para determinar si existen elementos que permitan adelantar acciones legales.

¿Dónde denunciar un posible caso de maltrato animal en Bogotá?

En Bogotá, los ciudadanos pueden acudir a diferentes canales para informar sobre posibles casos de maltrato:

Línea de emergencias 123, especialmente cuando existe una situación que requiere atención inmediata.

Correo: proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Atención presencial: carrera 10 No. 26-51, Edificio Residencias Tequendama, Torre Sur, piso 5.

Bogotá Te Escucha, plataforma en la que también es posible adjuntar fotografías o videos que puedan servir como evidencia.

La recomendación es entregar la mayor cantidad de información posible sobre el caso y, cuando sea seguro hacerlo, aportar material que permita a las autoridades verificar las condiciones denunciadas.