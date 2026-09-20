Creatividad y ética, claves frente al auge de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está revolucionando la publicidad y el mercadeo en Colombia, pero también plantea un reto inesperado: las marcas deben demostrar que siguen siendo humanas.

Aunque la tecnología permite producir contenido a gran velocidad y analizar grandes volúmenes de datos, la verdadera ventaja competitiva sigue siendo la confianza y la capacidad de conectar con las personas.

Según Luis Alexander Celis Rivera, docente e investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina, muchas organizaciones cometen el error de enfocarse únicamente en lo que desean comunicar y no en lo que realmente necesitan sus audiencias.

“La atención es uno de los recursos más escasos de la actualidad y no puede darse por garantizada; debe ganarse con mensajes útiles, oportunos y relevantes”, señaló.

Personalización y confianza en riesgo

El crecimiento de la inversión en publicidad digital ha generado saturación y formatos repetitivos que los consumidores aprenden a ignorar. En este contexto, la inteligencia artificial ofrece ventajas para comprender mejor los cambios en el comportamiento de los usuarios y detectar nuevas oportunidades de innovación.

Sin embargo, la personalización excesiva puede convertirse en una sensación de vigilancia permanente. Para Celis Rivera, la diferencia entre una experiencia útil y una invasiva radica en el respeto por la privacidad y la transparencia. Explicar qué datos se recopilan y cómo se usan fortalece la relación con las audiencias, mientras que insistir en un seguimiento excesivo genera desconfianza.

Creatividad y ética como diferenciadores

El investigador advierte que la tecnología tiene límites: los algoritmos detectan patrones, pero no comprenden el contexto social, cultural o emocional. Por ello, la creatividad y el criterio humano siguen siendo insustituibles.

La coherencia entre lo que una marca comunica y la experiencia que ofrece es clave para sostener la credibilidad. En un entorno donde cualquier afirmación puede verificarse en minutos, las empresas que integren inteligencia artificial con sensibilidad cultural, ética y enfoque humano serán las que logren construir relaciones duraderas con sus consumidores.

En palabras de Celis Rivera, el futuro del mercadeo no dependerá de quién use más inteligencia artificial, sino de quién logre combinarla con creatividad y confianza.