Esta es la nueva herramienta de traducción en vivo de los AirPods Pro3 de Apple

Apple conmocionó al mundo al presentar su novedoso lanzamiento con el que se conoció la nueva actualización en su gama de teléfonos, sus impresionantes actualizaciones y las herramientas que, sin duda alguna, llevarán al límite a los más fieles fanáticos de la marca estadounidense.

Traducción en vivo de los AirPods Pro 3

Dentro de las herramientas más sorprendentes de los nuevos AirPods Pro 3 se encuentra su nuevo sistema de traducción en vivo con el que, por medio de la Inteligencia de Apple, las personas ya no tendrán barreras para comunicarse gracias a su sistema de traducción inmediato.

Los usuarios solo deben encender la función táctil de traducción y llevar puestos los auriculares mientras entablan conversaciones con personas que, si hablan en otro idioma, sus palabras serán traducidas rápidamente gracias a una asistente similar a Siri.

Así mismo, cuando el usuario hable en su idioma nativo, la otra persona podrá leer lo que dice por medio de la pantalla del celular. Esta herramienta ya ha impactado por su novedosa inmediatez y la facilidad con la que las barreras del idioma se cortan en vivo.

Apple también incorporó un nuevo diseño para que los auriculares puedan adaptarse mejor a los oídos de los usuarios y, de esta manera, puedan permanecer más tiempo allí sin generar mayores molestias.

AirPods Pro 3 de Apple

La compañía sorprendió al mostrar al público las nuevas herramientas que los AirPods Pro 3 ofrecen por lo que se destacan algunas características como la medición de la frecuencia cardíaca para los deportistas ya que cuenta con un sensor de ritmo cardíaco que mide dicha frecuencia y deja sus respectivos registros.

Dicha característica suele ser de suma importancia para aquellos que usan este tipo de herramientas a la hora de realizar entrenamientos, pues facilita la monitorización de algunos síntomas de alarma durante la actividad.

Estos novedosos sensores de movimiento marcan un hito histórico para este producto de Apple ya que permitiría a los deportistas hacer uso exclusivo de estos a la hora de realizar un deporte, llegando a reemplazar el Apple Watch para este tipo de tareas.