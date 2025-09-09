CANAL RCN
Tendencias

Así es el nuevo IPhone 17: ¿cuánto vale y cuándo llega a Colombia?

Apple lanzó oficialmente el nuevo IPhone 17 y estas son las novedades que tendrá el dispositivo.

Apple
Foto: Apple

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Apple volvió a captar la atención del mundo tecnológico con la presentación oficial del iPhone 17, la nueva generación de su dispositivo más icónico. Como ya es tradición desde 2020, la compañía lanzó cuatro versiones: iPhone 17 (modelo base), iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La principal novedad de esta línea es la llegada del iPhone 17 Air, un smartphone que reemplaza a la desaparecida gama “Plus” y que se convierte en el más delgado de la historia de Apple con apenas 5,4 milímetros de grosor.

En esta ocasión, la empresa californiana también confirmó que todos los modelos prescindirán de la bandeja física para SIM en todos los mercados, consolidando a la eSIM como único estándar global.

Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?
RELACIONADO

Apple anuncia la fecha oficial de lanzamiento de su nuevo iPhone 17: ¿cuánto costará?

Novedades en cámara, video y memoria

El apartado fotográfico es uno de los más robustos de la nueva generación. La cámara frontal de 24 megapíxeles es común en todos los modelos, pensada para selfies de alta calidad y videollamadas en resolución superior. El iPhone 17 base incorpora un sistema dual de 48 y 12 MP, mientras que el iPhone 17 Air ofrece una cámara trasera única de 48 MP, optimizada para quienes buscan ligereza sin perder calidad.

Los modelos Pro y Pro Max integran un sistema de triple cámara de 48 MP cada una, con zoom óptico de hasta 8x y digital de 25x, además de una cámara periscópica mejorada con tecnología tetraprisma.

Para los amantes del video, se destacan la grabación en 8K, la aplicación profesional de cámara y la posibilidad de filmar de manera simultánea con la cámara frontal y la trasera.

En cuanto a memoria, el iPhone 17 contará con 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB. Los modelos Air, Pro y Pro Max saltan a los 12 GB de RAM, con versiones que alcanzan hasta 1 TB de capacidad, lo que representa un avance clave frente a generaciones anteriores.

Precios y disponibilidad global

Las ventas anticipadas del iPhone 17 comenzarán este viernes 12 de septiembre de 2025, y los primeros dispositivos estarán en tiendas desde el 19 del mismo mes. En países como Colombia, la llegada se estima entre finales de septiembre e inicios de octubre.

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer a ChatGPT en iPhone
RELACIONADO

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer a ChatGPT en iPhone

Los precios oficiales en dólares son los siguientes: iPhone 17 desde 799 dólares (aprox. $3.100.000), iPhone 17 Air desde 999 dólares ($4.000.000), iPhone 17 Pro por 1.099 dólares ($4.300.000) y el iPhone 17 Pro Max en 1.199 dólares ($4.700.000). No obstante, en mercados latinoamericanos el valor final podría ser mayor debido a impuestos y costos de importación.

Con estas características, Apple vuelve a posicionar al iPhone como referencia en innovación, combinando diseño, potencia y calidad fotográfica en una de las generaciones más completas hasta la fecha.

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia
RELACIONADO

Filtran fecha del lanzamiento del IPhone 17: esto valdría el dispositivo Apple en Colombia

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Bad Bunny sufre accidente en su más reciente concierto en Puerto Rico

La casa de los famosos

Marlon Solórzano reaccionó tras polémico video de Isabella Ladera y Beéle: "Falta otra parte por contar"

Artistas

Isabella Ladera reveló sorprendente consejo tras filtración de su video con Beéle

Otras Noticias

Santander

Misterio en Santander: encuentran un cráneo humano en un caño de Piedecuesta

El hallazgo se registró en la mañana del 7 de septiembre.

Artistas

Shock: estrella del cine para adultos murió de manera inesperada a sus 33 años

La estrella del cine para adultos se encontraba de vacaciones y su hermana fue la que informó lo ocurrido.

Dane

Si gana este salario o menos en Colombia, lo pueden considerar en situación de vulnerabilidad: dato del Dane

Cuidado personal

Hábitos diarios que pueden acelerar el envejecimiento en las personas, según la ciencia

Egan Bernal

La emocionante narración de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal en la Vuelta a España: video