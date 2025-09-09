Así es el nuevo IPhone 17: ¿cuánto vale y cuándo llega a Colombia?

Apple volvió a captar la atención del mundo tecnológico con la presentación oficial del iPhone 17, la nueva generación de su dispositivo más icónico. Como ya es tradición desde 2020, la compañía lanzó cuatro versiones: iPhone 17 (modelo base), iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. La principal novedad de esta línea es la llegada del iPhone 17 Air, un smartphone que reemplaza a la desaparecida gama “Plus” y que se convierte en el más delgado de la historia de Apple con apenas 5,4 milímetros de grosor.

En esta ocasión, la empresa californiana también confirmó que todos los modelos prescindirán de la bandeja física para SIM en todos los mercados, consolidando a la eSIM como único estándar global.

Novedades en cámara, video y memoria

El apartado fotográfico es uno de los más robustos de la nueva generación. La cámara frontal de 24 megapíxeles es común en todos los modelos, pensada para selfies de alta calidad y videollamadas en resolución superior. El iPhone 17 base incorpora un sistema dual de 48 y 12 MP, mientras que el iPhone 17 Air ofrece una cámara trasera única de 48 MP, optimizada para quienes buscan ligereza sin perder calidad.

Los modelos Pro y Pro Max integran un sistema de triple cámara de 48 MP cada una, con zoom óptico de hasta 8x y digital de 25x, además de una cámara periscópica mejorada con tecnología tetraprisma.

Para los amantes del video, se destacan la grabación en 8K, la aplicación profesional de cámara y la posibilidad de filmar de manera simultánea con la cámara frontal y la trasera.

En cuanto a memoria, el iPhone 17 contará con 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de hasta 512 GB. Los modelos Air, Pro y Pro Max saltan a los 12 GB de RAM, con versiones que alcanzan hasta 1 TB de capacidad, lo que representa un avance clave frente a generaciones anteriores.

Precios y disponibilidad global

Las ventas anticipadas del iPhone 17 comenzarán este viernes 12 de septiembre de 2025, y los primeros dispositivos estarán en tiendas desde el 19 del mismo mes. En países como Colombia, la llegada se estima entre finales de septiembre e inicios de octubre.

RELACIONADO Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por favorecer a ChatGPT en iPhone

Los precios oficiales en dólares son los siguientes: iPhone 17 desde 799 dólares (aprox. $3.100.000), iPhone 17 Air desde 999 dólares ($4.000.000), iPhone 17 Pro por 1.099 dólares ($4.300.000) y el iPhone 17 Pro Max en 1.199 dólares ($4.700.000). No obstante, en mercados latinoamericanos el valor final podría ser mayor debido a impuestos y costos de importación.

Con estas características, Apple vuelve a posicionar al iPhone como referencia en innovación, combinando diseño, potencia y calidad fotográfica en una de las generaciones más completas hasta la fecha.