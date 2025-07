La Segura aseguró que Baladán no es el papá de su hijo y así reaccionó el chef

El pasado 11 de julio, La Segura, una de las más recordadas exparticipantes de La Casa de Los Famosos Colombia en su primera temporada, hizo un comentario sobre el nacimiento de su hijo que ha dado de que hablar en redes sociales.

Aseguró, en un tono sarcástico, que el chef y creador de contenido Ignacio Baladán no era el papá biológico de este bebé. Más allá del tono en el que lo dijo, el tema trascendió y llegó hasta los oídos de su pareja sentimental que no tardó en reaccionar.

Es algo que yo no sé cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí y no por otra boca. Baladán no es el papá de mi bebé