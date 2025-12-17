Warner Bros rechaza la oferta de compra de Paramount: Netflix tiene el camino despejado

Warner Bros Discovery (WBD) cerró la puerta a una oferta de compra valorada en 108.000 millones de dólares y dejó clara su postura frente al futuro del grupo. El miércoles, el conglomerado de cine y televisión anunció que rechazó la propuesta presentada por su competidor Paramount Skydance y reafirmó su inclinación por la alternativa planteada por Netflix, a la que considera más conveniente para la compañía y sus accionistas.

La propuesta desestimada fue confirmada de inmediato por Paramount Skydance (PSKY), que aspira a adquirir la totalidad del grupo. Sin embargo, el consejo de administración de WBD fue tajante al señalar que la oferta, encabezada por David Ellison —director ejecutivo de PSKY e hijo de un aliado del presidente Trump—, “no responde a los intereses de WBD”.

En el mismo comunicado, el grupo de directivos recomendó a los accionistas privilegiar la propuesta presentada por Netflix.

El músculo financiero de Paramount no convenció a la Warner:

El consejo de WBD explicó además que la oferta de PSKY entraña riesgos significativos. Según la compañía, la propuesta estaría respaldada por “un fideicomiso revocable, desconocido y opaco” y no implicaría “ningún compromiso de la familia Ellison de ningún tipo”, entre otros elementos que generaron preocupación en la evaluación interna.

Paramount Skydance rechazó estas críticas y defendió la solidez de su plan financiero. Para completar la financiación de la oferta, la empresa afirmó contar con la garantía de la familia Ellison, en particular la del padre de Larry Ellison, cuya fortuna asciende a casi 240.000 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes.

Warner Bros sigue inclinándose por Netflix:

La decisión no tomó por sorpresa al mercado. A principios de diciembre, WBD ya había expresado públicamente su preferencia por Netflix y había anunciado un acuerdo preliminar con el gigante del streaming. Esta propuesta contempla la compra exclusiva del estudio de cine Warner Bros y de todo HBO, incluidos sus canales y la plataforma HBO Max, por un monto de 82.700 millones de dólares, deuda incluida, o 72.000 millones sin considerar pasivos.

Como parte de esa operación, Warner Bros Discovery prevé una reestructuración previa. Algunos de sus canales, entre ellos CNN y Discovery, serían escindidos y transferidos a una nueva sociedad denominada Discovery Global. Este planteamiento contrasta con el de Paramount Skydance, que busca hacerse con el conglomerado completo.