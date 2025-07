La Segura rompió el silencio: "El papá de mi hijo es..."

Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura en redes sociales, causó revuelo en las últimas horas porque en un video que publicó en su cuenta de Instagram aseguró que Ignacio Baladán no era el papá biológico de su hijo Lucca.

"El papá de mi bebé, no es el papá de mi bebé. Amigas, sí, es algo que yo ya no sé cómo ocultarlo y quiero que se enteren por mí antes de que por cualquier otra boca", comenzó diciendo La Segura en el video.

Sin embargo, todo se trató de una broma que la influencer realizó bajo el viral formato de 'Get Ready With Me'. Todo esto debido a que, según ella, a diferencia de su papá, su hijo tiene los ojos verdes y, por ende, ella suele molestar con él con ese tema.

No obstante, debido a que el video se hizo viral, La Segura decidió seguir hablando de la polémica durante este 14 de julio de 2025. Por lo tanto, grabó un video en el que, con otra broma, supuestamente reveló quién es el papá biológico de su hijo.

Esto dijo La Segura sobre quién es el papá biológico de su hijo

A través de otro video con el formato de 'Get Ready With Me', La Segura generó expectativa diciendo que diría quién es el papá biológico de su hijo y, finalmente, manifestó que se trataba de un dinosaurio.

Además, explicó que no sabía que su video se iba a hacer tan viral, pero que ella es consciente de que sus 'Get Ready With Me' son 'funables' y tiene que asumir la responsabilidad del contenido que le gusta crear.

"La culpable soy yo. Yo soy creadora de contenido digital, influencer y nosotras usamos títulos para llamar la atención de la audiencia", indicó La Segura.

¿Qué dijo Ignacio Baladán luego de que La Segura dijo que él no era el papá de su hijo? La influencer lo reveló

En el video de este 14 de julio, La Segura detalló que Ignacio Baladán se encuentra en un viaje en Estados Unidos y que no entendía nada de lo que estaba pasando.

De hecho, según la versión de La Segura, él la llamó para preguntarle que por qué le estaba diciendo que no era el papá de Lucca, pero ahí ella le explicó la broma que había creado.