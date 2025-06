"Altafulla no debió llegar a la final": tenso ambiente en La Casa de los Famosos tras respuesta de 'La Toxi Costeña'

En la noche de este miércoles 4 de junio, se está llevando a cabo el gran debate en La Casa de los Famosos Colombia 2025. En principio, solo están participando los habitantes que siguen en competencia y la moderación está a cargo de Luza Tobón, la directora de entretenimiento de Noticias RCN.

Durante la primera parte del debate, los participantes tuvieron un minuto y medio para expresar por qué deberían ser los ganadores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2025. Además, posteriormente, algunos exparticipantes, mediante videos, les formularon preguntas.

De esa manera, Yaya Muñoz le preguntó a 'La Toxi Costeña' que cuál de los cinco participantes no debería estar en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y la creadora de contenido escogió a Andrés Altafulla. ¿Cuáles fueron sus razones?

En video: tenso ambiente luego de que 'La Toxi Costeña' aseguró que Altafulla no debería estar en la final de La Casa de los Famosos

"Creo que no debió llegar a la final Altafulla porque entró siendo una persona fuerte, sin miedo, decidida, que todo le resbalaba, pero el que vemos hoy es quejumbroso y que finge ser algo que no es porque yo conocí al que llegó", manifestó 'La Toxi Costeña'.

"Ahora es víctima, llora, dice que todos le hacen daño y es mentiroso", concluyó la creadora de contenido.

¿Qué le respondió Andrés Altafulla a 'La Toxi Costeña' en el debate de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Andrés Altafulla, tras escuchar a 'La Toxi Costeña', aseguró que no estaba de acuerdo porque considera que siempre ha sido firme en sus decisiones y que se ha ganado su lugar.

"No le encuentro ningún tipo de sentido porque me han visto en competencia, me han visto cómo me paro en mis decisiones y cómo soy de congruente con lo que hablo y actúo porque siempre me paro en la raya hasta el final", indicó el cantante.

"Ver que ella lanza un juicio basado en un sentimiento, pues simplemente deja mucho en evidencia", precisó también.

Conéctese con La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación digital que puede descargar aquí.

Noticia en desarrollo...