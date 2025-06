¿Se rompió la amistad?: la Toxi Costeña no quiere que La Jesuu le compre una casa

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran viviendo una importante jornada de campañas en compañía de algunos exparticipantes de la competencia. No obstante, estas visitas también han propiciado que se abran espacios de diálogo con los que algunos famosos se han sincerado.

La Toxi Costeña habla sobre las intenciones de La Jesuu

En una reciente oportunidad, la Toxi Costeña tuvo un espacio para hablar con su compañera Yina Calderón sobre algunos de los hechos más recientes que han impactado en la competencia.

De esta manera, la creadora de contenido manifestó que no quiere recibir el gesto de La Jesuu ya que, en días pasados, reveló que si obtiene el triunfo del programa le compraría una casa a sus hijos.

Sin embargo, las palabras de la vallecaucana generaron incertidumbre en la Toxi Costeña ya que recalcó que ella misma se compraría la casa para sus pequeños. Así mismo, Yina apoyó la determinación que tomó su amiga, mientras estaban en la sala del lugar.

Si alguien le va a comprar la casa a mis hijos voy a ser yo, trabajando porque trabajo desde que soy niña. A mí nadie me ha regalado nada y lo poquito que tengo, porque no soy millonaria, ha sido fruto de mi trabajo y esfuerzo, añadió Arévalo.

Dichas declaraciones se suman a la reciente conversación que generó tensión entre ambas mujeres ya que pusieron en duda su amistad, en la competencia.

Yina Calderón le lleva ropa a la Toxi Costeña

Por otro lado, la llegada de los jefes de campaña, a la casa más famosa del país, ha desatado todo tipo de reacciones ya que el ambiente del lugar se ha permeado de actividades, estrategias y diálogos.

No obstante, Calderón aprovechó su regreso a la competencia para llevarle algunos presentes a la Toxi Costeña, quien aseguró que no tenía más ropa para usar durante los últimos días del juego. De esta manera, la creadora de contenido le reclamó que no debe seguir usando la ropa que le prestó La Jesuu ya que habría sido regalada por Andrea Valdiri.