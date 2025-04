"Eres maniática": Lady Tabares estalló contra integrante de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Este miércoles hubo una nueva dinámica en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y volvió a generarse tensión entre los participantes.

El 'jefe' invitó a todos los habitantes a que participaran en un 'tarot' y, en el momento en el que a Lady Tabares le salió una carta relacionada con la mentira, tomó la decisión de enfrentar a Norma Nivia.

¿Qué fue exactamente lo que le dijo Lady a la actriz? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Lady Tabares trató a Norma de malévola en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Siempre has sido una mentira, Norma, entraste mostrando alguien que no eras y ocultando tu verdadero ser. Te mostraste muy controlada, mesurada, educada, cuando realmente no lo eres", afirmó Lady Tabares.

"Podrás ser educada, pero ni mesurada ni nada por el estilo. Eres una mujer fría, calculadora y algo maniática, tienes demasiada suspicacia y malevolencia en tu mente y hasta ahora lo vienes a mostrar. Sientes que es el momento para hacerlo, pero lo que no sabías es que tanto Yina como 'La Toxi' te leyeron desde el principio", añadió Lady Tabares.

Asimismo, la también actriz le dijo a Norma que cada vez era más evidente que no toleraba a las 'chicas fuego' y que estaba notando que muchas veces actuaba con mala intención.

Por lo tanto, Yina Calderón intervino para decir que por fin alguien la apoyaba en ese punto de vista, mientras que Norma Nivia decidió guardar silencio y hacerle gestos a Mateo, su pareja en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Qué pasará esta noche en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Tras esa tensión que volvió a generarse en La Casa de los Famosos Colombia 2025, en la noche de este 23 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de nominación.

En esta ocasión, según lo que han informado Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los participantes tendrán 'poderes' que podrán darle un giro inesperado a la competencia. ¿Qué sucederá? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.