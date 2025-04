"Decídete": Karina García y Andrés Altafulla tuvieron un desacuerdo y pelearon en La Casa de los Famosos

Este 22 de abril se está llevando a cabo la prueba de presupuesto en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y Fernando Solórzano, que es el líder de la semana, tomó la decisión de que dos participantes de la habitación 'agua' entraran a la alacena.

Sin embargo, Karina García, Emiro Navarro, Lady Tabares y 'La Toxi Costeña', que son integrantes de 'fuego', se molestaron con esa decisión y afirmaron que entre todos debían hablarlo para que hubiera equidad.

No obstante, Andrés Altafulla y Yina Calderón, que también son de 'fuego', dijeron que entendían el actuar del 'Flaco' porque era válido jugar y lo motivaron a actuar como líder y enviar a la alacena a quien considerara pertinente.

Por lo tanto, Karina García se molestó con Andrés Altafulla por no apoyarla y le preguntó si él pertenecía a un lado o al otro. Además, la discusión continuó cuando tuvieron que entrar en pareja a una sala de La Casa de los Famosos Colombia 2025 a realizar la prueba de presupuesto.

En video: este fue el primer reclamo que Karina García le hizo a Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En medio del desacuerdo por quiénes iban a la alacena, Andrés Altafulla le habló directamente al 'Flaco' Solórzano y le hizo saber que, por ser el líder, él podía tomar la decisión que quisiera.

Fue así como Karina García lo interrumpió y le reclamó en frente de todos los demás participantes. "Oíste, ¿pero tú eres de allá o eres de acá? Decídete, bebé. Todos tenemos la potestad de hablar", le dijo.

Pero, a pesar de la inconformidad, el 'Flaco' Solórzano pensó en 'agua' y le informó al jefe que las personas que irán a la alacena serán Norma Nivia y Mateo Varela.

Así continuó la discusión entre Karina García y Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025

La prueba de presupuesto ha consistido en que, por parejas, los participantes han tenido que ingresar a una sala a bailar sin parar hasta que el 'jefe' les informe que cumplieron el tiempo.

Andrés Altafulla y Karina García decidieron afrontar el reto juntos y, en el momento en el que comenzaron a seguir el ritmo de la música, la modelo paisa se acordó de la discusión y continuó con los reclamos.

"Si la semana pasada nos equivocamos, en esta hubiéramos podido cambiar la historia por el bien del equipo. Podías quedarte callado y no apoyarlos, pero le dijiste a Fernando que hiciera lo que quisiera", expresó Karina García.

"Aparte, no me apoyaste a mí. Le diste la razón a él, pero, normal, no tienes por qué hacerlo", complementó.

Por su parte, Altafulla le respondió que tenía que entender que Fernando Solórzano era el líder y que debía asumirlo como una persona grande. Pues, desde su punto de vista, ahora él es el que tiene la facultad de tomar decisiones, así como lo hizo 'fuego' durante la semana pasada.

Asimismo, el cantante le explicó a Karina García que era importante que tuviera claro que ya había llegado el momento de jugar y que nadie iba a desaprovechar las ventajas concedidas.

¿Seguirán presentándose desacuerdos?