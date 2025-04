Lady Tabares le envía un mensaje de fuerza a ‘Epa Colombia’ al conocer su situación legal

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya han superado más de ochenta días al estar completamente aislados de sus familias y de la realidad del mundo en general. Por esto, cada participante, que ha abandonado la competencia, ha tenido la oportunidad de reaccionar a las novedades de las cuales hasta ahora están teniendo conocimiento.

La actriz y empresaria se convirtió en la participante número 14 en abandonar la competencia. Por esto, algunos de sus compañeros han manifestado sentirse nostálgicos ante el vacío que dejó, especialmente en el grupo de las ‘chicas fuego’.

Sin embargo, Tabares tuvo la oportunidad de ofrecer sus primeras declaraciones, después de salir de la casa más famosa del país. Uno de los principales temas de interés, según manifestaron los internautas, correspondió a la detención de la empresaria ‘Epa Colombia’, quien ingresó a la cárcel El Buen Pastor durante el pasado mes de enero.

De este modo, el impacto no se hizo esperar ya que, según Tabares, no tenía previo conocimiento de esta noticia.

¿Esto es verdad? Yina ha estado muy asombrada de no escuchar a su amiga y que la dejó de querer. Te mando fuerza, voy a orar mucho por ti y sabrás enfrentarlo porque nosotras de calle somos resilientes.

Por otro lado, la partida de Lady ha generado un gran impacto en Yina Calderón, quien ha manifestado sentirse bastante afectada por esta eliminación. Sin embargo, esto no evitó una nueva discusión con Karina García, quien hizo uso inmediato de los cajones de la eliminada número 14 del juego.

No crees que si tú te vas lo último que yo pienso es en coger tus cajones. Lo que pasa es que a ti no te importaba Lady entonces no seas así que ella fue muy bien conmigo.