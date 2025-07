Conmovedor: Lady Tabares mostró el lugar exacto en el que se perdió cuando era una niña

Lady Tabares, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, ha estado muy activa en las redes sociales desde que se acabó el reality.

La 'vendedora de rosas', como se le conoce popularmente a Lady, acostumbra a mostrar las actividades que realiza en el día a día, los proyectos en los que está trabajando y la amorosa interacción que tiene con sus gatos.

Además, con la intención de establecer una cercanía con sus seguidores, también le gusta grabar los sitios que acostumbra recorrer en su natal Medellín.

Fue así como durante las últimas horas llegó a la calle exacta en la que se perdió cuando tenía 4 años y realizó un conmovedor video. ¿Qué dijo exactamente Lady Tabares? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

En video: Lady Tabares reveló cuál fue el lugar exacto en el que se perdió cuando tenía 4 años

En la noche del 15 de julio de 2025, Lady Tabares se encontraba transitando por las calles de Medellín y llegó al lugar exacto en el que se perdió cuando era una niña. Por lo tanto, habló con sentimiento de ese momento y aseguró que ahí fue que aprendió a ser resiliente.

"Estas calles conocieron mis primeros pasos, me cuidaron en noches largas de hambre, de sueño, de necesidad, cuando vendía rosas y pedía limosna", inició afirmando Lady Tabares.

"Junto en estas calles, exactamente allí, donde había una caseta de Postobón que ya no existe, y una de Mimos, fue que me perdí cuando tenía 4 años. Fue justo por aquí, en la glorieta de San Diego, donde me críe", agregó.

El emotivo video es el siguiente:

Este fue el mensaje que escribió Lady Tabares tras quedar eliminada de La Casa de los Famosos Colombia 2025

Lady Tabares, que permaneció varios meses en La Casa de los Famosos Colombia 2025, reconoció que esa ha sido una de las experiencias más gratificantes de su vida y le dejó un mensaje de amor a los seguidores apenas quedó eliminada.

"Gracias a La Casa de los Famosos Colombia por esta increíble experiencia y gracias a Colombia por tanto amor. Recuerden que eso fue un reality, pero no la vida real. Cuiden muy bien sus mensajes de odio para otras personas. Si no tienes nada bueno para decir, no lo digas. Esto aplica para todo en la vida", se detalló en el post.