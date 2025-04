“Estoy con Yina”: Lady le aclara su juego a La Jesuu en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, han vivido semanas llenas de emoción y nuevos giros para la competencia. El más reciente reingreso de La Jesuu ha desatado gran conmoción entre algunos participantes, quienes manifestaron no sentirse a gusto con esta nueva decisión.

La llegada de la creadora de contenido generó un impacto negativo en algunos famosos. Este fue el caso de Yina Calderón, quien desató un importante encuentro de palabras con la nueva integrante de la competencia. No obstante, también se desarrollaron espacios de diálogo para contextualizar a la famosa, quien abandonó la competencia hace unas semanas.

Lady Tabares aprovechó un momento, en medio de la sala del lugar, y le manifestó a la vallecaucana su fidelidad con el vínculo que ha creado junto a Calderón. No obstante, también le recalcó que, aunque posee un gran aprecio por el camino que emprendieron juntas, al inicio de la competencia, no puede ser hipócrita con sus acciones.

Yo acá voy a estar con Yina y espero que lo comprendas. Me pareces una persona increíble y te brindé una amistad sincera, pero en este momento me encuentro en una situación complicada y no quiero ser una persona hipócrita.