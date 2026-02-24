Juez dejó libre a José David Celis, presunto feminicida de la joven Laura Valentina Lozano

Un juez dejó en libertad a José David Celis, presunto feminicida de Laura Valentina Lozano, la joven estudiante de Ciencias Políticas y patinadora asesinada en la madrugada del 21 de febrero, en un apartamento del barrio Cedritos.

De acuerdo con la investigación, Celis habría asfixiado a la joven de 21 años y, posteriormente, habría intentado quitarse la vida.

Sin embargo, la Policía lo capturó e impidió que atentara contra su propia integridad.

Los argumentos del juez

A pesar de las pruebas y los alegatos de la Fiscalía, el juez encargado del caso decidió que no habría posibilidad de reincidencia, pues Celis no cuenta con antecedentes y bajo este argumento se le otorgó la libertad.

No hay ninguna evidencia de que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas, de que pueda afectarlas.

Lo que se sabe del feminicidio de Laura Valentina

Según se sabe, los hechos ocurrieron en un apartamento ubicado en el barrio Cedritos, norte de Bogotá, a donde la joven llegó a recoger sus pertenencias, debido a que la relación sentimental con Celis había terminado.

La alerta a las autoridades llegó cuando los vecinos reportaron que había un hombre intentando lanzarse por la ventana del tercer piso.

Dicho llamado condujo al hallazgo del cuerpo de la estudiante.