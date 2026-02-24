Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026
Dos puentes festivos cambian en Colombia durante 2026. Conozca qué fechas se modifican y el listado completo de días festivos restantes del año.
Colombia seguirá siendo uno de los países con más días festivos en la región durante 2026, pero no todo son buenas noticias para quienes esperan los tradicionales “puentes largos”.
Este año (2026) habrá ajustes que impactan directamente dos fechas clave del calendario, lo que cambia los planes de descanso y turismo para miles de trabajadores.
Aunque el año suma un festivo adicional frente a 2025 (gracias a que el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá lunes por primera vez en siete años), también se pierden dos puentes que normalmente coincidían con temporadas altas.
Dos puentes festivos que cambian en 2026
El primero es la Ascensión de Jesús, que en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. Para este año, la fecha se traslada al lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo lunes, queda fuera del pico turístico de mitad de año, lo que reduce su impacto como puente fuerte.
El segundo ajuste afecta uno de los momentos más esperados de diciembre como lo es el Día de las Velitas, ligado a la celebración católica de la Inmaculada Concepción.
En 2025 permitió un descanso largo del 6 al 8 de diciembre, pero en 2026 caerá martes, lo que elimina el puente tradicional y corta ese respiro previo a Navidad.
Aun así, el calendario mantiene un número importante de lunes festivos. De los 18 feriados oficiales, 11 se moverán al lunes, lo que conserva varios fines de semana largos a lo largo del año.
Festivos restantes en Colombia durante 2026
Este es el panorama de los días no laborales que quedan, según el calendario nacional:
- Marzo: lunes 23 (San José).
- Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).
- Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).
- Junio: tres puentes consecutivos.
- Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia).
- Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).
- Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).
- Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).
- Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.