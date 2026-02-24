CANAL RCN
Economía

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026

Dos puentes festivos cambian en Colombia durante 2026. Conozca qué fechas se modifican y el listado completo de días festivos restantes del año.

Suspenden dos puentes festivos en Colombia: hay cambio en el calendario de 2026
Imagen de referencia | Foto: Pixabay

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Colombia seguirá siendo uno de los países con más días festivos en la región durante 2026, pero no todo son buenas noticias para quienes esperan los tradicionales “puentes largos”.

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo
RELACIONADO

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

Este año (2026) habrá ajustes que impactan directamente dos fechas clave del calendario, lo que cambia los planes de descanso y turismo para miles de trabajadores.

Aunque el año suma un festivo adicional frente a 2025 (gracias a que el 20 de julio, Día de la Independencia, caerá lunes por primera vez en siete años), también se pierden dos puentes que normalmente coincidían con temporadas altas.

Dos puentes festivos que cambian en 2026

El primero es la Ascensión de Jesús, que en 2025 se celebró el lunes 2 de junio, en plena temporada alta de viajes. Para este año, la fecha se traslada al lunes 18 de mayo. Aunque sigue siendo lunes, queda fuera del pico turístico de mitad de año, lo que reduce su impacto como puente fuerte.

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026
RELACIONADO

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026

El segundo ajuste afecta uno de los momentos más esperados de diciembre como lo es el Día de las Velitas, ligado a la celebración católica de la Inmaculada Concepción.

En 2025 permitió un descanso largo del 6 al 8 de diciembre, pero en 2026 caerá martes, lo que elimina el puente tradicional y corta ese respiro previo a Navidad.

Aun así, el calendario mantiene un número importante de lunes festivos. De los 18 feriados oficiales, 11 se moverán al lunes, lo que conserva varios fines de semana largos a lo largo del año.

Festivos restantes en Colombia durante 2026

Este es el panorama de los días no laborales que quedan, según el calendario nacional:

Así funcionará el plan vial en la vía Bogotá–Villavicencio durante el puente festivo de Reyes Magos
RELACIONADO

Así funcionará el plan vial en la vía Bogotá–Villavicencio durante el puente festivo de Reyes Magos

  • Marzo: lunes 23 (San José).
  • Abril: jueves 2 y viernes 3 (Semana Santa).
  • Mayo: viernes 1 (Día del Trabajo) y lunes 18 (Ascensión).
  • Junio: tres puentes consecutivos.
  • Julio: lunes 20 (Independencia de Colombia).
  • Agosto: lunes 10 (Batalla de Boyacá) y lunes 17 (Asunción).
  • Octubre: lunes 12 (Día de la Raza).
  • Noviembre: lunes 2 (Todos los Santos) y lunes 16 (Independencia de Cartagena).
  • Diciembre: viernes 25 (Navidad), que se une al fin de semana.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?

Prosperidad Social

Cambian fechas de pago de subsidios: así quedan Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven

Superintendencia Financiera

Superfinanciera reveló los bancos con más quejas en 2025: informe oficial

Otras Noticias

Animales

Tras la muerte de la tigrilla lanuda en Medellín, denuncian venta ilegal de fauna silvestre en redes sociales

Activistas han denunciado las nuevas modalidades que están siendo usadas para traficar fauna silvestre en internet.

FIFA

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

El nuevo hotel de la Selección Colombia fue exaltado por la FIFA: declaraciones del presidente Infantino.

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer

Estados Unidos

Detectan impactos de bala en avión de American Airlines: cubría ruta entre Colombia y Estados Unidos

Artistas

Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira