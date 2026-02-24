CANAL RCN
Confundieron a un hombre con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera

Boda de Jhonny Rivera se volvió tendencia en las redes sociales por supuesto “doble” de Yeison Jiménez.

Redes aseguraron ver a Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera
Foto: @jhonnyrivera en Instagram.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
03:55 p. m.
El matrimonio del cantante de música popular Jhonny Rivera con Jenny López no solo dejó imágenes románticas y emotivas, sino que también desató conversación en redes sociales.

A través de las redes, varios internautas aseguraron haber visto entre los invitados a Yeison Jiménez, lo que generó preguntas y teorías en cuestión de minutos.

La boda se convirtió en tendencia nacional luego de que el también intérprete de música popular Álzate compartiera en sus plataformas digitales un video del momento en que los recién casados recibían la bendición del sacerdote.

En las imágenes se pudo apreciar a Rivera visiblemente conmovido, mientras Jenny López sonríe emocionada.

“El soltero más amado de Colombia estrena nuevo título”, escribió Álzate al acompañar la grabación, que rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

¿Cómo fue la boda de Jhonny Rivera?

Más allá del romanticismo del acto religioso, hubo un instante específico que llamó la atención. Durante un paneo que realizó Álzate para mostrar a los asistentes dentro de la iglesia, apareció un hombre ubicado justo detrás de él, sonriente y participando activamente del momento.

Algunos usuarios comenzaron a comentar que el hombre tenía un notable parecido físico con Yeison Jiménez. De inmediato, circularon capturas de pantalla acompañadas de mensajes como: “Disculpen, creo haber visto a Yeison ahí atrás de Alzate silbando y aplaudiendo”; “¿Yeison Jiménez está en su boda o este casamiento es viejo?”; y “El doble de Yeison Jiménez o estoy mal”.

¿Quién era el hombre que confundieron con Yeison Jiménez en matrimonio de Jhonny Rivera?

Según comentarios de otros internautas, el hombre que aparece en el video es Joaquín guiller, con rasgos similares a Yeison Jiménez.

Algunos usuarios incluso plantearon la posibilidad de que pudiera tratarse de un familiar del cantante.

Mientras tanto, el foco principal sigue siendo la unión matrimonial de Jhonny Rivera y Jenny López, que conmovió a miles de seguidores.

Las imágenes mostraron al artista emocionado, con lágrimas en los ojos, en uno de los momentos más importantes de su vida personal.

