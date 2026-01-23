CANAL RCN
Impacto en la industria: este es el listado de nominados a los Oscars 2026

La famosa academia celebrará su edición 98 con grandes sorpresas y nominaciones récord.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
09:23 a. m.
Se aproxima una nueva edición de los famosos Premios Oscar, o más conocidos como Premios de la Academia al Mérito. Dicha premiación es considerada como la más prestigiosa dentro de la industria cinematográfica del mundo y se celebra desde 1929 en Estados Unidos.

Para esta nueva edición, que será celebrada el próximo 15 de marzo en Los Ángeles, también se contará con la presentación del comediante estadounidense Conan O’Brien en el icónico teatro Dolby de Hollywood.

Listado de nominados a los Oscar 2026

Este jueves 22 de enero, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman dieron a conocer el listado completo de los nominados a las 24 categorías que se encuentra siendo encabezada por la película del director Ryan Coogler sobre vampiros. Así mismo, se exalta la cuota latina que está representada por la película ‘Agente secreto’, del director brasilero Kleber Mendonça Filho.

Este es el listado con algunos de los nominados para la velada más importante y representativa de la industria:

Mejor Película

  • “Bugonia”
  • “F1”
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “Marty Supreme”
  • “One Battle After Another”
  • “The Secret Agent”
  • “Sentimental Value”
  • “Sinners”
  • “Train Dreams”

Mejor actriz protagónica

  • Jessie Buckley, “Hamnet”
  • Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue”
  • Renate Reinsve, “Sentimental Value”
  • Emma Stone, “Bugonia”

Actor principal

  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Michael B. Jordan, “Sinners”
  • Wagner Moura, “The Secret Agent”

Mejor dirección

  • Chloé Zhao, “Hamnet”
  • Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
  • Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Ryan Coogler, “Sinners”

Actriz de reparto

  • Wunmi Mosaku, “Sinners”
  • Elle Fanning, “Sentimental Value”
  • Teyana Taylor, “One Battle After Another”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
  • Amy Madigan, “Weapons”

Actor de reparto

  • Benicio del Toro, “One Battle After Another”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Sean Penn, “One Battle After Another”
  • Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
  • Delroy Lindo, “Sinners”

Guion adaptado

  • Will Tracy, “Bugonia”
  • Guillermo del Toro, “Frankenstein”
  • Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
  • Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”

Guion original

  • Robert Kaplow, “Blue Moon”
  • Jafar Panahi, “It Was Just and Accident”
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Ryan Coogler, “Sinners”

Largometraje animado

  • “Arco”
  • “Elio”
  • “KPop Demon Hunters”
  • “Little Amélie or the Character of Rain”
  • “Zootopia 2”

Película internacional

  • “The Secret Agent” (Brasil)
  • “It Was Just an Accident” (Francia)
  • “Sentimental Value” (Noruega)
  • “Sirat” (España)
  • “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Canción original

  • “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”. (Letra y música: Diane Warren)
  • “Golden” de “KPop Demon Hunters”. (Letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)
  • “I Lied to You” de “Sinners”. (Letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)
  • “Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”. (Letra y música: Nicholas Pike)
  • “Train Dreams” de “Train Dreams”. (Música: Nick Cave y Bryce Dessner; Letra: Nick Cave)
  • Stephen Mirrione, “F1”
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
  • Andy Jurgensen, “One Battle After Another”
  • Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”
  • Michael P. Shawver, “Sinners”

Cinematografía

  • Dan Laustsen, “Frankenstein”
  • Darius Khondji, “Marty Supreme”
  • Michael Bauman, “One Battle After Another”
  • Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”
  • Adolpho Veloso, “Train Dreams”

Mejor reparto

  • Nina Gold, “Hamnet”
  • Jennifer Venditti, “Marty Supreme”
  • Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another”
  • Gabriel Domingues, “The Secret Agent”
  • Francine Maisler, “Sinners”

Largometraje documental

  • “The Alabama Solution”
  • “Come See Me in the Good Light”
  • “Cutting Through Rocks”
  • “Mr. Nobody Against Putin”
  • “The Perfect Neighbor”

Cortometraje documental

  • “All the Empty Rooms”
  • “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
  • “Children No More: Were and Are Gone”
  • “The Devil Is Busy”
  • “Perfectly a Strangeness”

Cortometraje animado

  • “Butterfly”
  • “Forevergreen”
  • “The Girl Who Cried Pearls”
  • “Retirement Plan”
  • “The Three Sisters”

Cortometraje acción real

  • “Butcher’s Stain”
  • “A Friend of Dorothy”
  • “Jane Austen’s Period Drama”
  • “The Singers”
  • “Two People Exchanging Saliva”
