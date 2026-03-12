Premios Óscar bajo máxima seguridad tras alerta del FBI por posible ataque de Irán

La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo en medio de un inusual operativo de seguridad. Autoridades federales de Estados Unidos elevaron el nivel de alerta tras una advertencia del FBI sobre la posibilidad de un ataque con drones vinculados a Irán en territorio de California.

De acuerdo con información publicada por el medio especializado Variety, la Academia decidió reforzar el esquema de seguridad alrededor del evento luego de que las autoridades compartieran un boletín confidencial con agencias de seguridad locales.

Premios Óscar en extrema alerta: FBI advierte sobre posible ataque

En el documento se advertía sobre la hipótesis de un posible ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados.

Aunque hasta el momento no existe una amenaza confirmada contra la gala, el despliegue preventivo busca evitar cualquier incidente durante uno de los eventos más mediáticos de la industria del cine.

La 98ª edición de los premios de la Academia se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión en directo para más de 200 territorios.

La ceremonia será presentada por el comediante y conductor Conan O’Brien y se emitirá en Estados Unidos a través de la cadena ABC, además de su transmisión en streaming por la plataforma Hulu.

La alerta surgió a partir de un informe de seguridad difundido por el Centro Conjunto de Inteligencia Regional de Los Ángeles, documento que fue revisado por la agencia Reuters.

En ese reporte se señalaba que Teherán “supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados”.

Según el texto, el ataque podría ejecutarse desde un buque con el objetivo de impactar instalaciones en California, en caso de que Estados Unidos realizara acciones militares directas contra Irán en el contexto de las tensiones en Medio Oriente.

RELACIONADO Irán amenaza a Donald Trump y lanza dura advertencia

El documento fue distribuido de manera interna a cuerpos de seguridad y agencias de inteligencia para aumentar la vigilancia en puntos estratégicos del estado.

A pesar de la advertencia, las autoridades federales han sido claras en señalar que no existe información concreta que confirme un plan inminente contra la ceremonia de los Óscar.

Seguridad reforzada en los premios Óscar ante la alerta por Irán

El operativo de seguridad para la gala incluirá la participación de agentes del FBI, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, según reportó la revista People.

Además del despliegue de agentes, el plan contempla el uso de drones de vigilancia, perros entrenados para detectar explosivos y controles reforzados en los accesos al recinto.

También se incrementará la presencia policial en las calles cercanas al complejo de entretenimiento Ovation Hollywood, donde se encuentra el teatro Dolby.

Las autoridades locales evitaron pronunciarse directamente sobre el boletín de inteligencia, pero confirmaron que trabajan bajo un “nivel elevado de preparación”.

En un comunicado enviado al diario Los Angeles Times, el departamento del sheriff indicó que mantiene una vigilancia reforzada como parte de los protocolos habituales en eventos de gran magnitud.

La ceremonia de los Óscar suele reunir a cientos de celebridades, productores, directores y representantes de la industria cinematográfica mundial, además de miles de asistentes y medios de comunicación. Por esa razón, el evento ya cuenta tradicionalmente con estrictas medidas de seguridad.

Sin embargo, la advertencia federal y el contexto de tensión internacional llevaron a las autoridades a reforzar aún más el dispositivo para garantizar que la gala transcurra sin incidentes.

Mientras tanto, Hollywood se prepara para una de sus noches más importantes, con una ceremonia que, además de premiar lo mejor del cine, estará marcada por un fuerte despliegue de seguridad.