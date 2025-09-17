Latin Grammy 2025: Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los nominados más destacados

Este miércoles 17 de septiembre, la Academia Latina de Grabación reveló las nominaciones para los Latin Grammy 2025.

¿Cuál es el artista con más nominaciones en los Latin Grammy 2025?

Este 2025, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny domina la mayoría de las categorías con su álbum 'Debí tirar más fotos' , con un total de 12 nominaciones, seguido de Édgar Barrera y el duó argentino CA7RIEL & Paco Amoroso.

¿Cuándo se realizarán los Latin Grammy 2025?

La ceremonia que celebra la música latina se llevará a cabo el 13 de noviembre del 2025 en el MGM Grand Garden Arena en las Vegas, Estados Unidos.

Además, contará con dos nuevas categorías: "Mejor música para Medios Visuales" y "Mejor canción de raíces (Roots Song)"

El proceso de selección de las canciones se llevó a cabo entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

¿Quiénes son los artistas colombianos nominados a los Latin Grammy 2025?

Karol G, Andrés Cepeda, Shakira, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, Farina, Morat, Fonseca y demás artistas colombianos se encuentran nominados en la gala.

Nominaciones más destacadas de los Latin Grammy 2025

Álbum del año

'Cosa nuestra', Rauw Alejandro

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

'Papota', Ca7riel & Paco Amoroso

'Raíces', Gloria Estefan

'Puñito de Yocahú', Vicente García

'Al romper la burbuja', Joaquina

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'Palabra de to's (Seca)', Carín León

'Caju', Liniker

'En las nubes - con mis panas', Elena Rose

'¿Y ahora qué?', Alejandro Sanz

Grabación del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Desastres fabulosos', Jorge Drexler & Conociendo Rusia

'Lara', de Zoe Gotusso

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'Ao Teu Lado', Liniker

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

Canción del año

'Baile inolvidable', Bad Bunny

'Bogotá', Andrés Cepeda

'Cancionera', Natalia Lafourcade

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny

'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso

'Otra Noche De Llorar', Mon Laferte

'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz

'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G

'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso

'Veludo Marrom', Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

'Cuarto Azul', Aitana

'Palacio', Elsa y Elmar

'Al romper la burbuja', Joaquina

'En Las Nubes - Con Mis Panas', Elena Rose

'¿Y Ahora Qué?', Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional