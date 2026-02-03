“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

Millones de fanáticos siguen lamentando la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida junto a cinco integrantes de su grupo de trabajo en un accidente aéreo. Por esto, las redes sociales se han visto permeadas por un sin fin de contenidos en relación al caldense, su esposa, sus hijos, su música y legado.

En las horas más recientes, Lina Jiménez, hermana del cantante, se tomó las historias de su cuenta de Instagram para compartir material audiovisual inédito de su hermano y emitir un sentido mensaje por el cumpleaños de su sobrina.

Hija menor de Yeison Jiménez cumplió 7 años

Lina Jiménez ha tomado sus redes sociales para compartir contenidos relacionados a Yeison Jiménez y su familia. En una nueva ocasión, la empresaria compartió una fotografía de Thaliana Jiménez, hija menor del artista, con un sentido mensaje para celebrar su cumpleaños número siete: “Feliz cumpleaños niña de mi vida, eres muy fuerte…te amo”.

La pequeña se ha llevado la atención y el cariño por parte de millones, pues protagonizó conmovedores mensajes durante los homenajes que se llevaron a cabo en honor a su padre en Bogotá.

Según el relato de la menor, durante el homenaje realizado en el Movistar Arena, tuvo la oportunidad de hablar con su padre por lo que hizo especial énfasis en su necesidad de oración por parte de todos sus fanáticos.

Por supuesto, dichas palabras generaron gran conmoción entre los fanáticos, quienes aseguraron que el hombre logró desarrollar “dones” durante su vida.

Video inédito de Yeison Jiménez

Por otro lado, Lina Jiménez también tuvo la oportunidad de compartir una serie de clips inéditos del proceso de grabación de la canción ‘Destino final’ junto a Luis Alfonso.

“Hoy hace dos años grabamos este video sin pensar que hoy en día la escucharía con mucha tristeza”, aseguró la mujer.

En el video se observa al cantante montando en sus caballos, cantando y preparándose para el proceso de grabación que se habría llevado a cabo en una amplia hacienda llena de vegetación. Al clip reaccionó el artista Alzate, quien comentó con emojis de rostros llorando.