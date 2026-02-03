CANAL RCN
Tendencias

Luisa Castro confesó su sueño de ser madre en medio de su relación con Westcol

Revelación de Luisa Castro despertó rumores de maternidad con Westcol: ¿Qué dijo la influencer?

Luisa Castro y Westcol
Foto: IG Luisa Castro y Westcol

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
01:49 p. m.
La creadora de contenido Luisa Castro volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir una confesión personal que despertó la curiosidad de miles de seguidores.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer habló abiertamente sobre uno de sus mayores sueños: convertirse en mamá.

La revelación se dio de manera espontánea, cuando un seguidor le preguntó si quería tener hijos. La respuesta fue clara y directa.

Luisa aseguró que la maternidad no es una idea reciente, sino un anhelo que ha manifestado en distintas etapas de su vida y que forma parte central de sus planes personales a largo plazo.

Según explicó, siempre ha sentido una conexión especial con los bebés y los niños pequeños. Disfruta cuidarlos, compartir tiempo con ellos y atender sus necesidades, algo que considera natural en su personalidad.

Incluso, describió su interés por la maternidad como una “obsesión sana”, ya que suele imaginar cómo será el momento en que tenga su propio hijo.

Luisa Castro y su deseo de ser mamá

Durante la conversación con sus seguidores, Luisa Castro reveló que ha buscado prepararse emocionalmente para ese proyecto de vida.

Contó que practica con su ahijada, experiencia que le ha servido para aprender y entender mejor la responsabilidad que implica la crianza.

La influencer también afirmó que, cuando llegue ese momento, quiere ser una mamá presente y cercana, con su bebé siempre a su lado.

En esa misma línea, explicó que se ha informado leyendo sobre maternidad y guardando contenidos que considera útiles. Incluso tiene una carpeta con ideas de outfits combinados, recetas, consejos y referencias relacionadas con la crianza.

Otro aspecto que resaltó fue su dimensión espiritual. Luisa señaló que le pide a Dios la oportunidad de formar una familia “hermosa” y que trabaja constantemente en mejorar como mujer para poder ofrecer lo mejor de sí cuando llegue esa etapa.

En cuanto al número de hijos, confesó que le gustaría tener al menos dos, preferiblemente una pareja, o incluso tres. Sin embargo, aclaró que no es una decisión definitiva y que podría cambiar con el tiempo y las circunstancias.

¿Planes de maternidad con Westcol?

Las declaraciones de Luisa Castro no tardaron en generar especulación, especialmente por su relación sentimental con el streamer Westcol, con quien mantiene un romance desde hace varios meses.

Aunque la influencer no mencionó directamente a su pareja al hablar de maternidad, muchos seguidores relacionaron sus palabras con su actual relación.

Por ahora, Luisa ha sido cauta y dejó abierta la posibilidad de que en aproximadamente un año pueda sentirse preparada para asumir ese proyecto de vida.

Mientras tanto, la creadora de contenido continúa compartiendo públicamente su relación con Westcol, acompañando algunas publicaciones con mensajes como “me tienes muy enamorada”, lo que ha alimentado el interés de sus seguidores.

