Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 2 de marzo

El Super Astro Sol volvió a jugarse este lunes 2 de marzo de 2026 y miles de jugadores ya están revisando si ganaron en el sorteo de la tarde.

Este popular chance colombiano se realiza de lunes a sábado y combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal para definir a los ganadores.

Así quedaron los números ganadores del Super Astro

Hoy, lunes 2 de marzo, la combinación ganadora del Super Astro Sol fue: X X X X con el signo zodiacal X.

Si tu apuesta coincidió con estas cifras y el signo, podrías estar entre los afortunados que ganaron premios en este juego de azar popular en todo el país.

Recordemos que este chance ofrece distintos niveles de premio según si se acierta el número completo con signo o solo algunos dígitos, lo que hace más entretenida la experiencia para quienes juegan diariamente.

El último sorteo anterior, jugado el sábado 28 de febrero, dejó como número ganador 4255 con signo Escorpión, lo que ya había emocionado a muchos apostadores ese día.

¿Qué debes hacer si resultaste ganador?

Si tu número y signo coinciden con los publicados, lo primero es verificar tu tiquete con el vendedor o en la página oficial de Super Astro para confirmar los detalles de pago.

Los premios pueden variar dependiendo de la modalidad en la que jugaste y la cantidad de cifras acertadas.

Este juego es uno de los más seguidos en Colombia por su simplicidad y porque permite probar suerte diariamente por una suma baja. Además, combinar el número con el signo zodiacal le da un toque divertido y diferente a la tradicional lotería.

No olvides consultar también otros resultados de loterías y chances que se juegan hoy para conocer si tu suerte estuvo de tu lado en más de una ocasión.

Recuerda conservar tu tiquete y revisar bien los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio. Buenas vibras para todos los que participaron hoy.