Pete Hegseth: el presidente Trump definirá cuánto tiempo tomará la ofensiva contra Irán

La operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada “Furia épica”, ha desatado una escalada bélica sin precedentes en Medio Oriente. El ataque, ordenado directamente por el presidente Donald Trump, dejó como saldo la muerte del líder supremo Alí Khamenei y más de 555 víctimas en territorio iraní, según organizaciones de derechos humanos.

El mensaje del secretario de Guerra: “No buscamos un cambio de régimen”

En su primera comparecencia tras la ofensiva, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aclaró que los ataques fueron ejecutados por orden de Trump y que el objetivo “no es exactamente un cambio de régimen”, sino la defensa de los intereses de Washington. Subrayó que, en todo caso, un eventual cambio político corresponderá al pueblo iraní.

Hegseth aseguró que la guerra “no se va a prolongar” y destacó que ningún otro presidente estadounidense había logrado un golpe tan contundente contra el régimen ayatolá. “La mejor defensa es un buen ataque”, afirmó, al explicar que las fuerzas estadounidenses avanzan agresivamente en el espacio aéreo del sur de Irán para neutralizar cualquier amenaza.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Cain, complementó que la operación fue planificada durante meses y ejecutada en todos los dominios —tierra, mar, aire y ciberespacio— con ataques de precisión destinados a “interrumpir, degradar, negar y destruir” la capacidad militar iraní.

Impacto regional y económico tras los recientes ataques en Medio Oriente

En Israel, más de 200 sitios amanecieron en alerta máxima. Misiles iraníes fueron interceptados sobre Jerusalén, aunque uno impactó en Bersheba, dejando 19 heridos. Netanyahu recorrió la zona y aseguró que “se acerca el día en que los ciudadanos de Irán podrán pronunciarse contra el régimen”.

La ofensiva ha repercutido en los mercados internacionales: el crudo Brent subió 10% y alcanzó los 182 dólares por barril, mientras el gas natural se disparó hasta un 25%. Los ataques a buques en el estrecho de Ormuz —por donde circula el 20% del petróleo y gas mundial— han incrementado la incertidumbre energética global.

En Europa, las reacciones fueron diversas. Alemania advirtió que no tolerará agresiones contra instituciones judías o estadounidenses en su territorio; España negó cualquier apoyo logístico a la operación; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistió en que “la única solución duradera en Irán es la diplomacia”. Francia, en contraste, anunció el fortalecimiento de su arsenal nuclear como medida disuasoria.

La muerte de Khamenei, quien gobernó por más de 35 años, abrió un periodo de transición en Irán. Un consejo directivo temporal asumió el poder mientras se define un sucesor en un plazo de tres meses. Expertos advierten que la escalada podría extenderse a toda la región, con ataques de Hezbollah en Líbano y bombardeos registrados en Tel Aviv, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.