CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Aterradoras maniobras de motociclistas dentro de un túnel en piques ilegales en Cali

Autoridades de movilidad revisan cámaras de videovigilancia para identificar a conductores que pusieron en riesgo conductores.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
01:53 p. m.
Las vías de Cali se han convertido en escenario de prácticas riesgosas. En las últimas horas, un grupo de motociclistas fue captado realizando maniobras peligrosas en el túnel mundialista.

Se trata de un corredor de 960 metros que conecta la avenida del río con la calle Quinta, donde conductores transitan a alta velocidad poniendo en peligro la vida de usuarios viales.

La Secretaría de Movilidad ya inició investigaciones para identificar a los responsables.

Video muestran aterradoras maniobras en piques de motocicletas

Los videos permiten ver a cinco motociclistas recorriendo el túnel completo, incluso conduciendo de acostados sobre sus vehículos.

Estas prácticas no solo violan las normas de tránsito, sino que generan riesgo de accidentes graves en un punto donde confluyen diferentes flujos vehiculares.

Las autoridades están analizando las cámaras de videovigilancia del sector con el objetivo de identificar las placas e individualizar a los propietarios de las motocicletas involucradas.

Además, se ha solicitado la implementación de medidas especiales para proteger el túnel mundialista.

Piques ilegales de motos en Cali ponen en riesgo a conductores y peatones

Durante el fin de semana también se registraron piques ilegales en la vía que conduce hacia el kilómetro 18, en la avenida de los cerros.

Los habitantes de estas zonas han expresado su temor ante la posibilidad de quedar en medio de accidentes de tránsito.

La comunidad caleña ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas contundentes y se evite que estas prácticas continúen.

La alta velocidad a la que transitan los motociclistas, especialmente en el túnel mundialista, representa un peligro constante para quienes circulan por estas vías.

Las autoridades de movilidad mantienen encendida la alerta ante este panorama de desorden vial. Se espera que las investigaciones permitan sancionar a los infractores y que se implementen controles más estrictos en los puntos identificados como críticos para prevenir tragedias en las vías de la ciudad.

