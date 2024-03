Lina Tejeiro confesó con quién le fue infiel a Andy Rivera: explosivas declaraciones

La talentosa actriz Lina Tejeiro ha levantado mucho ruido en las últimas horas luego de que decidiera hablar sobre las infidelidades en una relación, específicamente en la que tuvo durante nueve años de su vida, por lo que muchos fanáticos dedujeron que se trataba de la que vivió con el reguetonero Andy Rivera.

Durante muchos años se ha hablado sobre la relación que mantuvo Lina Tejeiro con Andy Rivera, entre otras cosas por las diferentes declaraciones a medios por parte de la actriz. En las últimas horas nuevamente la presentadora de La Casa de los Famosos se refirió a lo que fue su relación sentimental con el cantante.

Lina Tejeiro confesó infidelidades

En entrevista con la presentadora Eva Rey, la actriz tocó el tema de su expareja, aunque no mencionó literalmente el nombre, todo después de que hablaran de la situación que vivió Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

"Yo trato de ser imparcial, pero se vuelve muy difícil, sobre todo porque he trabajado con Nataly, es una gran actriz, seguramente, es un gran ser humano, pero ahorita como mujer y esposa, no ha actuado de la mejor manera, desde mi punto de vista", expresó.

Por lo que fue consultada si había sido infiel en su vida: "He sido infiel, pero no a nivel nacional, donde lo ha visto toda Colombia y Latinoamérica”.

"Ya no perdono una infidelidad. Perdoné muchas durante 9 años. Yo fui infiel por venganza y, además, se lo hacía saber. Caímos en una relación muy inmadura, éramos muy pequeños", señaló, por lo que sus millones de seguidores en Instagram mencionaron que se trataba de la relación que tuvo con Andy Rivera.

"Él me ponía los cachos con cualquiera (...). Yo con gente muy importante. Puse los cachos con futbolistas y otros cantantes", afirmó Tejeiro.

Finalmente, la actriz confirmó por qué había sido infiel y señaló que también tuvo mucho que ver con la edad que los dos tenían en ese entonces.

"Por falta de amor propio, porque crecí viendo que eso era amor en mi familia. Mi mamá perdonó muchas veces a mi papá y para mí estaba metido en mi cabeza que eso era amor".

"Estamos hablando de una Lina de hace muchos años, yo puse unos cuatro cachos. Él me puso con muchas más y las que no me enteré", sentenció.