¡Fin de la espera! Lina Tejeiro rompió el silencio y reveló el sexo y el nombre de su bebé

El pasado 30 de abril de 2026, Lina Tejeiro, la reconocida actriz colombiana, reveló que estaba en estado de embarazo.

Desde ese entonces, sus seguidores se han mostrado bastante emocionados y la artista ha compartido varias fotos de su vientre y de las rutinas que ha implementado.

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Sin embargo, durante los primeros meses, Lina Tejeiro prefirió no proporcionar muchos detalles acerca del sexo y el nombre de su bebé, pero, finalmente, en los últimos días se sinceró con sus internautas.

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Este es el sexo y el nombre del bebé de Lina Tejeiro

En sus redes sociales, Lina Tejeiro posó con una pequeña camiseta de la Selección Colombia y confirmó que será mamá de un niño.

"Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia", escribió la actriz que estará presente en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

"Soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. Nos vemos pronto", añadió.

¿Cuáles han sido las reacciones tras la revelación de Lina Tejeiro?

La publicación de Lina Tejeiro sigue siendo viral y ya cuenta con más de 759.000 'likes' y 10.000 'compartidos' en Instagram.

Además, sus seguidores han expresado los siguientes mensajes desde que se enteraron del sexo y el nombre del bebé:

"Qué lindo nombre escogiste", "ya lo queremos conocer", "te estamos esperando para darte mucho amor", "bienvenido, Gael", "me encanta la manera en la que Lina está mostrando esta etapa de su vida", "amo que sea un niño", "Gael, estoy segura de que eres un sueño hecho realidad", "ella quería un hombre que la amara toda la vida y Dios la escuchó" y "conocerás muy pronto a tu príncipe azul".