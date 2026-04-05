Lina Tejeiro reveló las primeras fotografías de su vientre tras confirmar su embarazo

El mundo del entretenimiento se encuentra consternado ante la más reciente confirmación de Lina Tejeiro sobre su actual estado de embarazo.

Tras varios meses de especulaciones, rumores sobre su nueva pareja sentimental y su ausencia de redes sociales, la presentadora tomó sus cuentas para compartir un sentido cortometraje con el que dio la esperada noticia.

Lina Tejeiro reveló fotografías de su embarazo

Pese a que la mujer habría anticipado la novedad con el lanzamiento de su nuevo formato de podcast para su marca de maquillaje, no fue hasta que compartió la noticia, por medio de un corto, en donde reveló la que sería la primera ecografía de su hijo. Según sus declaraciones, durante los últimos meses sus mascotas han desarrollado un especial acompañamiento desde que se enteró de la noticia.

Así mismo, compartió un nuevo carrusel de fotografías con las que dejó ver en detalle el avanzado estado de su embarazo, su vientre y algunas de las actividades a las que se ha tenido que someter al prepararse para ser madre por primera vez.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios, amigos y colegas y tomaron las redes sociales para expresar sus mensajes de felicidad por el nuevo acontecimiento en la vida de la mujer.

“Dijo que lo mejor venía en camino, que entendiera la magia que trae respirar, que saber esperar trae tranquilidad”, manifestó Tejeiro en sus redes sociales.

A su revelación también se sumó la cantante Greeicy Rendón, quien le expresó su emoción por vivir junto a la empresaria su etapa de embarazo y enfrentar los principales retos que trae ser madre por primera vez.

¿Quién es el padre del hijo de Lina Tejeiro?

Son varias las especulaciones que hay en torno al embarazo de Lina Tejeiro, pues actualmente se desconoce la identidad oficial de la nueva pareja de la actriz. Sin embargo, comentarios en redes sociales han asegurado que se trata de un empresario involucrado en la industria musical que ha trabajado de la mano con artistas como J Balvin.

Pese a que Tejeiro no ha compartido detalles de la identidad del hombre, fanáticos aseguran que la mujer ya tendría varios meses saliendo con este.