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Lina Tejeiro ya es mamá: así se mostró la actriz tras dar a luz a su primer hijo

La actriz colombiana confirmó el nacimiento de su primer hijo con una fotografía desde el hospital.

Lina Tejeiro ya es mamá foto
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
09:42 a. m.
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La espera terminó para Lina Tejeiro. La actriz colombiana confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, después de varios meses en los que compartió con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo.

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La noticia fue anunciada por la propia artista mediante una publicación en redes sociales, en la que aparece sosteniendo al bebé desde una camilla de hospital y acompañó la imagen con el mensaje: “Bienvenido amor de mi vida".

El nacimiento ocurrió después de que Tejeiro hubiera anunciado públicamente su embarazo el 30 de abril de 2026. En aquella oportunidad, la actriz compartió imágenes de una ecografía y confirmó que estaba esperando a su primer hijo.

¿Cuándo nació el hijo de Lina Tejeiro?

De acuerdo con la publicación con la que la actriz confirmó la llegada de su bebé, Gael nació el 16 de septiembre de 2026. El nacimiento se produjo antes de la fecha que Tejeiro había mencionado meses atrás, cuando explicó que esperaba que su hijo llegara durante octubre.

Uno de los aspectos que la actriz confirmó durante el embarazo fue que asumiría la maternidad como madre soltera. En julio respondió preguntas de sus seguidores y explicó que, aunque afrontaría esta etapa sin pareja, contaba con el respaldo de su madre, hermanos, tíos y demás familiares.

La tierna foto de Lina Tejeiro como madre

La publicación de Lina Tejeiro se volvió viral en cuestión de minutos. Pese a que el parto fue hace varios días, fue hasta este 20 de septiembre cuando publicó la fotografía desde el hospital con su hijo en brazos.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para darle su toque a la fotografía y apareció con unas gafas de sol y cara seria, mostrando el inicio de lo que será esta nueva etapa de su vida.

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