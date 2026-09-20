El GOLAZO de chilena de Miguel Ángel Borja que le da la vuelta al mundo: todos los ángulos

Miguel Ángel Borja lleva dos partidos en el fútbol mexicano y ya enamoró a los hinchas del Club América. Después de su debut marcando en el derbi de la Ciudad de México ante Cruz Azul, ahora se fue de doblete en el clásico frente a Chivas de Guadalajara.

Su equipo perdía 2-0 en el segundo tiempo, pero el colombiano mostró la jerarquía y marcó dos goles para poner el empate que sería definitivo. Eso sí, uno de sus goles le está dando la vuelta al mundo y muchos están hablando de una eventual nominación al premio Puskás, pues fue espectacular.

Así fue el golazo de Miguel Borja de chilena

Borja recibió un centro desde la derecha y logró impactar el balón con un remate de chilena perfecto. El golpe al balón fue seco y fue directo al fondo de la red sin darle si quiera la oportunidad al portero rival de reaccionar.

En redes sociales, los hinchas de América siguen impactados por la calidad del golazo que marcó Borja, quien se unió hace unas semanas a este club. De hecho, se habla de que el tanto podría estar compitiendo al mejor gol de la temporada a nivel global.

El gol de Miguel Borja desde diferentes ángulos:

Minutos antes de terminar el partido, América logró armar una buena jugada colectiva y dejaron solo a Borja frente al arco, quien allí es infalible y marcó su doblete para sellar el empate. Así, lleva 3 goles en dos partidos ante los máximos rivales de su nuevo club.