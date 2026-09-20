CANAL RCN
Deportes

El GOLAZO de chilena de Miguel Ángel Borja que le da la vuelta al mundo: todos los ángulos

El delantero colombiano marcó un doblete en el clásico del fútbol mexicano, pero marcó un auténtico golazo de chilena que está dando de qué hablar.

Miguel Ángel Borja golazo con América
FOTO: @ClubAmerica

Ángel Ballén

septiembre 20 de 2026
07:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miguel Ángel Borja lleva dos partidos en el fútbol mexicano y ya enamoró a los hinchas del Club América. Después de su debut marcando en el derbi de la Ciudad de México ante Cruz Azul, ahora se fue de doblete en el clásico frente a Chivas de Guadalajara.

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido
RELACIONADO

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

Su equipo perdía 2-0 en el segundo tiempo, pero el colombiano mostró la jerarquía y marcó dos goles para poner el empate que sería definitivo. Eso sí, uno de sus goles le está dando la vuelta al mundo y muchos están hablando de una eventual nominación al premio Puskás, pues fue espectacular.

Así fue el golazo de Miguel Borja de chilena

Borja recibió un centro desde la derecha y logró impactar el balón con un remate de chilena perfecto. El golpe al balón fue seco y fue directo al fondo de la red sin darle si quiera la oportunidad al portero rival de reaccionar.

En redes sociales, los hinchas de América siguen impactados por la calidad del golazo que marcó Borja, quien se unió hace unas semanas a este club. De hecho, se habla de que el tanto podría estar compitiendo al mejor gol de la temporada a nivel global.

El gol de Miguel Borja desde diferentes ángulos:

Minutos antes de terminar el partido, América logró armar una buena jugada colectiva y dejaron solo a Borja frente al arco, quien allí es infalible y marcó su doblete para sellar el empate. Así, lleva 3 goles en dos partidos ante los máximos rivales de su nuevo club.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina sub-20

🔴 EN VIVO | Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí el partido

Selección Colombia

¿Cambiará la convocatoria de la Selección Colombia? Prenden alarmas por una de las caras nuevas

Liga BetPlay

Se movió la tabla del descenso: así quedó tras las goleadas de Cali y Santa Fe ante Cúcuta y Alianza

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: domingo 20 de septiembre de 2026

Este domingo 20 de septiembre, será un buen momento para cerrar ciclos de la semana, revisar emociones y preparar con mayor calma los próximos días.

Cuidado personal

¿Cuáles son los riesgos de sentarse en un baño público?: esto recomiendan los expertos

Expertos informaron sobre algunas prácticas para prevenir y evitar contraer enfermedades.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Medellín

En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos

Japón

Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales