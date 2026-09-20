Luto en la televisión colombiana: falleció recordado actor de Pa' Quererte y Enfermeras

La televisión colombiana recibió la noticia del fallecimiento de José Oriol Hernández, actor que hizo parte de diferentes producciones nacionales y proyectos audiovisuales. La noticia fue confirmada por la agencia Siloé Casting, que publicó una fotografía del intérprete junto con un mensaje para recordar su trabajo.

“Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, señaló la agencia en la publicación con la que comunicó su muerte.

La confirmación generó reacciones de colegas y personas que compartieron proyectos con Hernández. En los comentarios de la publicación aparecieron mensajes de despedida y recuerdos de quienes coincidieron con el actor frente a las cámaras, tanto en producciones televisivas como en cortometrajes.

Hasta el momento, no se conocen públicamente las causas de muerte de José Oriol Hernández ni las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

¿En qué producciones participó José Oriol Hernández?

Uno de los trabajos de José Oriol Hernández fue ‘Pa’ quererte’, producción del Canal RCN estrenada en 2020, en la que participó durante varios episodios. Posteriormente, hizo parte de ‘Enfermeras’, también del Canal RCN, donde apareció en la segunda temporada de la producción, emitida en 2021.

Tras conocerse la noticia, diferentes personas que trabajaron con el actor compartieron mensajes de despedida y recordaron su dedicación a la actuación.