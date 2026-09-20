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¿Cómo hacer que lo dejen de llamar de los bancos y compañías de telecomunicaciones? MinTIC responde

MinTIC respondió a un usuario que se quejaba de las constantes llamadas de una empresa de operadores móviles.

¿Cómo evitar llamadas molestas de bancos y empresas de telecomunicaciones?
Foto: Freepik | MinTIC

Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
09:27 a. m.
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Cada día son más las quejas de la ciudadanía por la cantidad de llamadas que reciben por parte de entidades bancarias o compañías de telecomunicaciones, ya sea para ofrecer promociones o hacer cobros con llamadas constantes durante todo el día.

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Las personas denuncian que no tienen conocimiento de haber autorizado que su número sea usado por bases de datos para que estas empresas, a través de sus centros de llamada, realicen la comunicación para ofrecer servicios.

¿Cómo hacer que lo dejen de llamar de los bancos y compañías de telecomunicaciones?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de su cuenta de X, respondió la inquietud de un usuario que expresó su inconformidad por la cantidad de llamadas que recibe por parte de su operador celular y explicó cómo puede hacer para evitar este molesto problema.

Informaron que los colombianos, gracias a la Ley 2300 de 2023 que "protege la intimidad de los consumidores regulando los canales, horarios y frecuencia con que pueden ser contactados por entidades de cobranza y publicidad comercial o financiera", pueden inscribir su número en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ser excluidos para no recibir mensajes de texto o publicidad no solicitada.

El proceso es rápido y solo debe registrar sus datos personales, confirmar el correo que le fue enviado y de este modo la entidad hará el debido registro del caso.

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Bancos y operadores móviles son los más denunciados

Aunque debido a la protección de datos no hay una cifra exacta de los usuarios que se quejan de las constantes llamadas y mensajes, son miles las denuncias que las personas hacen para informar cómo los bancos y las empresas de operadores móviles se exceden en las llamadas para cobrar y ofrecer oferta.

Muchas de las personas han optado por simplemente ignorar las llamadas a pesar de considerarlo como un acto de grosería, pero no es suficiente para que las empresas dejen de intentar comunicarse.

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