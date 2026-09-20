¿Cómo hacer que lo dejen de llamar de los bancos y compañías de telecomunicaciones? MinTIC responde

Cada día son más las quejas de la ciudadanía por la cantidad de llamadas que reciben por parte de entidades bancarias o compañías de telecomunicaciones, ya sea para ofrecer promociones o hacer cobros con llamadas constantes durante todo el día.

Las personas denuncian que no tienen conocimiento de haber autorizado que su número sea usado por bases de datos para que estas empresas, a través de sus centros de llamada, realicen la comunicación para ofrecer servicios.

¿Cómo hacer que lo dejen de llamar de los bancos y compañías de telecomunicaciones?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de su cuenta de X, respondió la inquietud de un usuario que expresó su inconformidad por la cantidad de llamadas que recibe por parte de su operador celular y explicó cómo puede hacer para evitar este molesto problema.

Informaron que los colombianos, gracias a la Ley 2300 de 2023 que "protege la intimidad de los consumidores regulando los canales, horarios y frecuencia con que pueden ser contactados por entidades de cobranza y publicidad comercial o financiera", pueden inscribir su número en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ser excluidos para no recibir mensajes de texto o publicidad no solicitada.

El proceso es rápido y solo debe registrar sus datos personales, confirmar el correo que le fue enviado y de este modo la entidad hará el debido registro del caso.

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Bancos y operadores móviles son los más denunciados

Aunque debido a la protección de datos no hay una cifra exacta de los usuarios que se quejan de las constantes llamadas y mensajes, son miles las denuncias que las personas hacen para informar cómo los bancos y las empresas de operadores móviles se exceden en las llamadas para cobrar y ofrecer oferta.

Muchas de las personas han optado por simplemente ignorar las llamadas a pesar de considerarlo como un acto de grosería, pero no es suficiente para que las empresas dejen de intentar comunicarse.