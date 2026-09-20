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Horóscopo de hoy: domingo 20 de septiembre de 2026

Este domingo 20 de septiembre, será un buen momento para cerrar ciclos de la semana, revisar emociones y preparar con mayor calma los próximos días.

Foto: Diseñado con Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 20 de 2026
07:00 a. m.
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El domingo 20 de septiembre favorecerá la reflexión, la organización emocional y la preparación de una nueva semana. Será una jornada para comprender qué merece continuidad y qué situaciones conviene dejar atrás antes de comenzar un nuevo ciclo.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el amor, será mejor hablar desde la calma y no desde el orgullo. Una conversación sincera puede resolver una tensión reciente. En lo personal, piensa qué hábitos deseas cambiar durante la próxima semana.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En pareja, los gestos de apoyo tendrán mucha importancia. Si estás soltero, podrías descubrir que alguien ha estado intentando acercarse discretamente. En el dinero, será buen momento para planear y no para improvisar.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará llena de ideas, planes y conversaciones pendientes. Para evitar sentirte disperso, intenta escoger solo dos o tres prioridades. En el amor, una charla espontánea podría aclarar una duda. También será un buen día para reconectar con un amigo al que no ves desde hace tiempo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

No tengas miedo de expresar lo que necesitas. En pareja, será importante evitar silencios prolongados cuando algo te preocupa. El descanso será clave para empezar la semana con mejor ánimo.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

En el amor, una sorpresa agradable puede mejorar tu jornada. Si estás soltero, alguien podría buscar una excusa para iniciar conversación contigo. Mantén los pies en la tierra frente a gastos relacionados con ocio.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En el amor, intenta expresar lo que sientes sin analizar demasiado las posibles respuestas. A veces la claridad emocional requiere sencillez. Dedica también un espacio a alguna actividad que te relaje.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

En pareja, será buen momento para hablar sobre planes próximos. Los solteros podrían sentirse atraídos por alguien con quien comparten intereses similares. Una decisión económica merece más tiempo de análisis.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el amor, será una jornada de conversaciones profundas. Un vínculo puede fortalecerse si ambos se muestran sinceros. También podrías sentir necesidad de dejar atrás una preocupación que ya no puedes controlar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Antes de comprometerte, analiza qué deseas realmente y qué simplemente responde al aburrimiento. En pareja, un plan diferente puede mejorar el ambiente. Los solteros podrían conocer a alguien en un contexto inesperado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Una sensación de responsabilidad podría acompañarte incluso durante el descanso. Recuerda que desconectarte también forma parte de mantener un buen rendimiento. En el amor, una conversación sencilla puede ayudarte a comprender mejor a alguien cercano.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Sentirás una fuerte necesidad de libertad y creatividad. Aprovecha el domingo para hacer algo diferente, incluso si es un plan sencillo. Una idea puede inspirarte para iniciar un proyecto personal. En el terreno sentimental, será importante comunicar tus necesidades con claridad para evitar malentendidos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En pareja, será un buen momento para compartir emociones sin miedo a mostrar vulnerabilidad. Si estás soltero, una conversación tranquila puede convertirse en una conexión interesante. Procura descansar y cuidar tus horarios.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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