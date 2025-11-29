¿Dónde ver EN VIVO y en directo el Megaland 2025?

Este sábado 29 de noviembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín será el epicentro de uno de los eventos musicales más esperados del año: la edición 2025 del Megaland. El festival, que cumple dos décadas consolidándose como uno de los encuentros de música urbana más importantes del país, promete una jornada llena de ritmo, energía y presentaciones de primer nivel para miles de asistentes.

Sin embargo, quienes no puedan estar de manera presencial también tendrán la oportunidad de disfrutarlo desde cualquier lugar del país, gracias a la transmisión gratuita del Canal RCN y de su aplicación oficial.

Con un cartel de artistas que reúne figuras consolidadas y talentos emergentes, la organización busca celebrar los 20 años del evento con un espectáculo que combine potencia, diversidad y una puesta en escena a la altura de las grandes producciones internacionales.

Mediante este link puede ver el show en vivo y en directo

Artistas de talla internacional encabezan la celebración

La edición 2025 del Megaland contará con la presencia de nombres que hoy dominan las plataformas digitales y los escenarios del continente. Arcángel, uno de los referentes del género urbano, será uno de los estelares de la noche, acompañado por artistas de gran arrastre como Sech, Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes regresan al festival como una de las parejas musicales más queridas por el público colombiano.

El cartel también incluye a Álvaro Díaz, una de las voces más influyentes del urbano alternativo; Yeison Jiménez, representante de la música popular; y artistas que han ganado gran fuerza en la escena actual como Corina Smith, Altafulla, Jhay P y Kris R. La variedad de géneros y estilos promete conectar con audiencias de todas las edades.

La apertura de puertas en El Campín será a las 4:00 p.m., mientras que el primer show está programado para las 5:00 p.m., marcando el inicio de una jornada que se proyecta vibrante de principio a fin.

Transmisión gratuita para celebrar los 20 años del festival

Para quienes no puedan asistir al estadio, el Canal RCN anunció que transmitirá el evento de manera gratuita. Desde las 6:00 p.m., la señal principal del canal llevará a los hogares de todo el país las presentaciones de los artistas, permitiendo que la celebración por los 20 años del Megaland llegue a una audiencia masiva. Además, la aplicación oficial del Canal RCN ofrecerá el acceso completo al festival desde aún más temprano, ampliando las opciones para no perderse ningún detalle.

Con esta edición, Megaland reafirma su lugar como uno de los festivales más influyentes de Colombia, combinando talento, producción de alto nivel y un acceso cada vez más inclusivo para su público. Este 29 de noviembre, la ciudad vibrará al ritmo de la música y millones de espectadores podrán ser parte de la experiencia.