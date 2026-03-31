Reviva la tanda de penales que dejó por fuera a Italia del Mundial por tercera vez consecutiva

Italia volvió a sufrir una de las noches más dolorosas de su historia reciente y, por tercera edición consecutiva, tendrá que ver la Copa del Mundo 2026 por televisión. La selección dirigida por Gennaro Gattuso cayó este martes en Zenica ante Bosnia en la final del repechaje europeo, luego de igualar 1-1 en 120 minutos y desplomarse 4-1 en la tanda de penales, un desenlace que profundiza la crisis de una potencia histórica del fútbol mundial.

La ‘Azzurra’ parecía encaminada a romper la maldición cuando Moise Kean abrió el marcador al minuto 15, aprovechando uno de los pocos momentos de claridad ofensiva del conjunto italiano. Sin embargo, el partido cambió radicalmente con la expulsión de Alessandro Bastoni al 41’, una acción que condicionó el resto del compromiso y obligó a Italia a resistir durante gran parte de la noche con un hombre menos. Bosnia aprovechó ese contexto, empujó con intensidad y encontró el empate por medio de Haris Tabaković al minuto 79, llevando la definición al tiempo extra y posteriormente a los penales.

Una tanda fatal que agrava la herida italiana

Desde los once pasos, Bosnia mostró una serenidad total y convirtió sus cuatro cobros con autoridad. Del otro lado, Italia se desmoronó. Gianluigi Donnarumma no logró detener ninguno de los lanzamientos, mientras que los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante terminaron sentenciando una eliminación que ya entra en la historia negra del seleccionado tetracampeón del mundo.

La imagen de Donnarumma resignado y de varios futbolistas italianos sin explicación reflejó el peso del golpe: una generación talentosa que nuevamente se queda sin la máxima cita del fútbol y que extiende la ausencia mundialista desde Brasil 2014.

Bosnia celebra una noche histórica en Zenica

Mientras Italia vive otro terremoto deportivo, Bosnia festeja una clasificación memorable. El equipo balcánico jugará el segundo Mundial de su historia, impulsado por una actuación valiente, sostenida en el empuje de su afición y en una serie de penales impecable.

La derrota italiana abre un nuevo debate sobre el presente estructural de la selección, que pese a su grandeza y sus cuatro estrellas no ha logrado reconstruir un proyecto capaz de devolverla al escenario más importante del planeta. Para Bosnia, en cambio, la noche de Zenica ya quedó escrita como una de las páginas más gloriosas de su fútbol.